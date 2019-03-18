Samsung Galaxy Buds vs Apple AirPods Karşılaştırması

Geçen ay, Samsung amiral gemisi Galaxy S10 akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünde, aynı zamanda şirketin en yeni kablosuz Bluetooth kulaklıkları olan Galaxy Buds‘ı da piyasaya sürdü.

Galaxy Buds, 2016 yılında piyasaya sürülen Samsung Gear IconX ile karşılaştırıldığında, Samsung’un ilk kablosuz kulaklık seti değil. Bunlarak ek olarak Samsung ilk pazarlananlardan biri olmasına rağmen, bu ürün tarzını popülerleştiren Apple oldu.

Apple mevcut fikri aldı. Sonrasında onu geliştirerek, kablosuz kulaklıklar konusunda yeni bir trendi başlatmış oldu. Buna karşılık Samsung, 2019 yılının en iyi amiral gemisi telefonları ile en iyi kulaklıklardan birisini de tanıttı. Şimdi ise karşılaştırmamız da hangi iyi buna karar verelim.

Kurulum

Bu, her iki kulaklık eşleşme konusunda oldukça basittir. Ayrıca AirPod’larınız ve bir iPhone’unuz varsa bu durum özellikle basittir. Apple’ın AirPod’lerini bir iPhone veya iPad’e bağlamak çok kolay.

Buna karşılık Samsung Buds da eşleştirmek zor değil. Bir Samsung telefonu, başka bir Android telefonu veya bir iPhone kullanıyor olsanız da, Galaxy Buds’ı oldukça basit bir şekilde eşleştirildir. Bluetooth’u açın ve gerisi gelir.

AirPods kasasının kendisinde dahili bir eşleştirme modu düğmesi var. Galaxy Buds‘da böyle bir seçenek yok. Herhangi bir cihazla eşlenmemişse, açtığınızda kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. Bu şekilde eşleştirebilir veya her iki kulaklık ünitesindeki dokunmatik yüzeye 3 saniye boyunca eşleştirme moduna getirmek için basılı tutabilirsiniz.

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Kulak Uyumu Nasıl?

Asıl meselemiz kulağınıza nasıl oturdukları çok önemlidir. AirPod’lar düşecek ve gerçekten kolayca kaybolacak gibi görünüyor. Aslında kulaklarının çoğunda oldukça başarılı bir şekilde kalırlar. Genel kullanımda kulağınızdan düşmez.

Buna karşılık Samsung Galaxy Buds kulaklarınızdan çıkma şansı yok. Bir kez koyduğunuzda, en üst düzey güvenlikle kulaklarınıza takmak için geriye doğru dönen yaylı bir silikon yapıya sahiptirler.

Ses Kalitesi

Muhtemelen hemen herkesin merak ettiği durumlardan bir tanesi de bu. AirPod’lar kulağa her zaman sansasyonel geldi. Apple, bası Beats ile eşleşmediler, ancak hafif klasik veya ağır rock müziği dinliyor olsanız da her zaman iyi ses veriyorlar. Netlik, güçlü vokaller, etkileyici aralıklar ve canlı bir genel ton ile dikkat çekenlerden biridir.

Fakat Samsung, daha sağlam bir bas ve her yönden daha güçlü bir ses ekleyerek biraz daha iyi bir ses kalitesine sahip. Hemen her müziğe uygun standart ses aralıkları ve bas desteği var. Buna karşılık, farklı müzik öğelerinin ayrılması söz konusu olduğunda, Apple’ın kulaklıkları konusunda daha iyi bir hassasiyet var.

Pil Ömrü

Galaxy Buds için şarj söz konusu olduğunda belirtilen ömür toplam 13 saat, kulaklıkların kendisinden altı saat ve şarj çantasından bir yedi saattir. Galaxy Buds daha büyük olduğundan, Apple’lardan daha uzun bir ömre sahip olduklarını hayal edersiniz, değil mi?

Apple AirPod’lar ise sadece beş saat, fakat şarj kutusundan ortalama 19 saat daha talep ediyor. Bunlara ek olarak AirPod’lerde de şarj daha hızlı – 15 dakika üç saatlik kullanım sağlarken, Samsung 15 dakikalık bir şarjdan iki saatin altında kullanım süresi vaat ediyor.

Arama Kalitesi

AirPod’ların kulağınızdan aşağı doğru sarkan kısmı, ilk başta tuhaf görünüyor. Mikrofon kısmı burada iken, kulağın içine giren sivri tasarımın çağrı kalitesinin sesler kadar iyi olmasını sağlıyor.

Samsung Buds da çağrılar için zayıf değil. Hemen hemen aynı ses kalitesine sahiptir. Sadece ses kalitesi bakımından AirPods’lar, biraz daha kaliteli ses uyarlamasına sahip.

Ekstra Özellikler

AirPod’lar hakkında en çok memnun edici şeylerden biri, biriyle konuşmak için kulağınızdan bir kulaklılığı çıkardığınızda müziğin duraklatılması. Kulaklıklığı tekrar yerleştirdiğinizde, müzik yeniden başlar. Oldukça havalı, değil mi?

Buna karşılık Samsung, müziğin durması için her ikisini de çıkarmanızın dışında benzer bir şey sundu. Belki bu daha mantıklıdır: konuşmaya uygun şekilde katılmak için iki kulağa da ihtiyaç duyabilirsiniz.

Ancak Buds tekrar yerine yerleştirdiğinizde yeniden başlatılmaz. Bu biraz sıkıntılı olabilir. Ancak söz konusu müzik deneyimi olduğunda Apple biraz daha iyi duruyor.

Nasıl Şarj Ediliyor?

Apple, Lightning kablosuyla şarj etmenin yanlış bir tarafı yok. Hızlı ve verimli, ancak Samsung Galaxy Buds’un USB-C şarjı tartışmasız daha hızlı ve daha kullanışlı. Ancak Samsung’un bir başka avantajı da var: kablosuz şarj çantası üst düzey bir yenilik oluyor. Ayrıca ters şarj desteği de var.

Bu sayede Samsung iki şekilde öne geçti. Birincisi, şarj çantası ve ikincisi de iki yönlü şarj özelliği. Kulaklığınızı Samsung Galaxy S10‘un arkasına yerleştirerek Buds’ları kablosuz olarak şarj edebilirsiniz.