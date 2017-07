Samsung Galaxy C10, Always On Display ile Görüntülendi

Şirketin ilk çift kameralı telefonu olan Samsung Galaxy C10, en yeni premium orta segment telefonlardan biri olma yolunda ilerliyor. Son gelen bilgilere göre etkileyici özellikleri arasında artık, Always On Display (her zaman açık ekran) ‘de mevcut oldu.

Bu özellik A Serisi’nin 2017 sürümleri ve daha yeni olan yeni J-serileri üzerinde zaten mevcut. Galaxy S8 ile aynı işlevselliğe sahip olması için de ellerinden geleni yaptığı söyleniyor.

Arkadaki çift kameranın yanında, Galaxy C10‘un 6″ 1080p çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekrana sahip olması bekleniyor. Yeni Snapdragon 660 ile yüksek bir 6GB RAM ve bol miktarda önyükleme kapasitesi (64GB veya 128GB) sağlanıyor. 4000mAh’lik bir pille eşleşen 14nm’lik yonga seti, uzum pil ömrü sunmayı amaçlamaktadır.

Bütün bu özelliklere sahip cihaz pek ucuza gelmeyecek. Fiyatlarının hafıza kapasitesine de bağlı olarak yaklaşık (515 $ / 450 €) civarında satışa sunulması bekleniyor. Zaten tüm bölgelerde satışa çıkması beklenmiyor. C serisi daha önce Güneydoğu Asya’yı hedef almıştı.