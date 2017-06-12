Samsung Galaxy C10 basın resimleri çift kamera kurulumunu onaylıyor

Galaxy C10‘un görüntülerini geçen hafta gösterdik, ancak iddia edilen resmi basın görselleri Çin’den sızdırılmıştı. Telefon, Samsung portföyündeki çift kamera öncüsü olacak ve resme göre, aynı zamanda bir Bixby düğmesi olacak. Ayrıca bkz: Bixby nedir?

Galaxy C10’un parmak izi tarayıcısı olarak iki katına çıkacak bir home düğmesi olacak. Ön tarafta kulaklıktan ayrılan bir kamera var.

Arka kısım, kamera modülünün en üstte ve çift LED flaşla donatılıyor. Antenlerin çalışması için gerekli olan çizgiler, çıkartılmayan arka panelin hem üst hem de alt tarafında üçlü olarak gruplandırılmıştır.

Önceki raporlar telefonun Snapdragon 660 üzerinde çalışacağını ve 4000 mAh güç hücresi tarafından güçlendirileceğini öne sürdü. Fiyatı ise yaklaşık, 3.499 CNY (515 $ civarında) beklenilmektedir.