Samsung Galaxy C10 çift kamerayı görüntüleri yayınlandı!

Arkasında iki kamera bulunan akıllı telefonu piyasaya sürmek için vakit ayıran Samsung, yaklaşmakta olan Galaxy Note8‘in çift bir kameraya sahip olacağından ve sıradaki birkaç başka modelin Note 8’den sonra geleceğinden emin olabilirsiniz. Biri Galaxy J7 (2017), daha doğrusu onun Çin versiyonu, diğeri ise Galaxy C10‘dur. Şimdilik sadece Galaxy C10’a ait çift kamera görüntülerini paylaşıyoruz.

Galaxy C10, Mayıs ayının sonunda paylaşılan birkaç sızıntı görüntülere sahipti ve gerçek görüntüleri ile çok benziyordu. C-serisi estetiğine paralel olarak mat bir alüminyumdan bahsediyoruz, yalnızca dikey olarak iki kamera bulunuyor. Galaxy J7‘nin (2017) aksine, C10’daki flaş kamera modüllerinin yanına yerleştirilmiş.

Bu arada, Galaxy Note 8, bu güne kadar paylaşılan görüntülere göre, flaş, kalp atış hızı sensörü ve parmak izi sensörleri ile yan yana yerleştirilmiş iki kameraya sahip olacak.

Twitter’da paylaşılan birkaç görüntü, kamera parametreleriyle ilgili hiçbir ayrıntı ortaya koymaz. Şimdilik sadece tasarım hakkında yorum yapabiliyoruz.