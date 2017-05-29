Samsung Galaxy C10 ilk çift kamera akıllı telefon görüntüleri paylaşıldı

Samsung Galaxy C10‘un Samsung’un ilk çift kamera telefonu olması bekleniyor ancak bu konuda bildiğimiz kadarıyla bugün, popüler leakster OnLeaks’la işbirliği içinde teknoloji sitesi PriceBaba tarafından sunulan görüntülerle ilk defa bu kadar canlı bakıyoruz.

360 derecelik video eşliğinde, önceki sızıntıların boyutlarına dayanmaktadır.

Boyutları 152.5 x 74.8 x 7.68 mm olması ve Galaxy C10‘da büyük olasılıkla bir 5.5 “ekran olması ve ekranın altında bir parmak izi tarayıcıyla gelmesi bekleniyor.

Diğer söylentiler, Samsung Galaxy S8 ve S8 + gibi özel bir Bixby düğmesine işaret ediyor. Çift kamera uygulamasıyla ilgili devam edecek bir şey yok. Samsung geniş bir + zoomlu çift kamera veya RGB + tek renkli bir kamera veya normal + süper genişlikte, hatta tamamen yeni bir şeyle gelebilir.

Dedikodular ve sızıntılar Galaxy C10’un çıkış tarihine yaklaştığımız için yoğunlaşacak ve bu şekilde devam edecektir.