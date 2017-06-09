Samsung Galaxy C10 özellikleri ve fiyatı açıklandı

Samsung‘un Galaxy C serisi Çin ile sınırlı ancak bir cihaz kaçınılmaz olarak her zamankinden daha fazla ilgi topluyor. Galaxy C10’un 2017 yılının 3. çeyreğinde piyasaya çıkması ve çift kameralı ilk Samsung akıllı telefonu olması bekleniyor. Daha da iyisi, gerçek duyurudan önce özelliklerini ve fiyatlamasını öğrenmemiz gerekiyor.

Asia Business Daily, Samsung Çin’in zaten Galaxy C10‘u test ettiğini bildiriyor. Snapdragon 660 yongaseti ile güçlendirilecek ve 6 GB RAM ile birleştirilecek. Kaynaklar, zamanında yeterli Qualcomm yonga seti yoksa, SoC’nin altı işlemci çekirdeğine sahip Samsung’un özel işlemcisi Exynos 7872 olabileceğini söylüyorlar.

Bazı söylentiler Galaxy C10 çift kamera geniş açılı + telefoto lens olabileceğini söylüyor, ancak bu henüz doğrulanmadı.

Cihazın ekranı Full HD çözünürlükte 6″ olacak. Depolama seçenekleri iki bölümden oluşuyor – 64 GB veya 128 GB’dir. Galaxy C10’da 4.000 mAh‘lik çıkarılamayan bir pil olacak. Telefonun son sızıntılara ve görüntülere göre Bixby düğmesi de olabilir.

64 GB sürümünün başlangıç ​​fiyatı CNY 3,499 yaklaşık 515 $ olacak.