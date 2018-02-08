Orta segment akıllı telefonlarını kısa süre sonra güncellemesi beklenen Samsung’un yeni bir modeli daha ortaya çıktı. Galaxy C10 serisi olarak gelecek olan yeni akıllı telefonların Galaxy C10 Plus modeline ait olduğu belirtilen AnTuTu sonuçları ortaya çıktı. Bu sonuçlarla beraber akıllı telefonlar için beklenen özelliklerde ortaya çıkmış oldu. Test sonuçlarına göre Galaxy C10 Plus akıllı telefonlarının özelliklerine bakalım.

Galaxy C10 Plus Teknik Özellikleri Nasıl Olacak?

AnTuTu sonuçlarına bakacak olursak, yeni orta segment serisi üst segment akıllı telefonları pek aratmayacak. Bu durumu ilk olarak Snapdragon 660 işlemcileri gösteriyor. Yeni işlemci modelinin performans konusunda amiral gemisi serilerini aratmayacağını belirtelim. Muhtemelen 2 GHz saat hızlarının üzerinde bir hız değeri göreceğiz.

Bunun dışında modelin grafik biriminde de Adreno 512 kullandığı görülüyor. Yeni akıllı telefonların bu konuda da amiral gemisi serisini aratmayacağı belirtiliyor. RAM bellek miktarında ise 6 GB seçeneği sunulmakta ve 64 GB depolama alanı kullanıldığı görülmekte. Açıkçası burada bir karışıklık söz konusu. 6 GB RAM bellek miktarına karşı 64 GB depolama alanı kullanıldığının görülmesi pek mantıklı bir nokta olmadı.

Galaxy C10 Plus özellikleri olduğu iddia edilen bu özelliklerin son kısmında ise ekranlarla ilgili detaylar var. Ekran kısmında 6 inçlik bir ekran kullanılacağı ve bu ekranların Full HD çözünürlük değerine sahip olacağından söz ediliyor. Yine geniş bir ekran kullanımı yapacak olan modelin çerçevesiz bir seri mi olacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

Yeni akıllı telefonların çift arka kamera gibi detaylarının da bulunacağının belirtilmesi, orta segment akıllı telefonlar için amiral gemilerini aratmayacak bir teknoloji kullanılacağını gösteriyor.

Telefonların sistem özelliklerinin ne zaman doğrulacağı konusunda ise bir bilgimiz bulunmuyor. Çok kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy S9 akıllı telefonlarının tanıtılacağını düşünecek olursak, markanın yeni orta segment için biraz daha bekleyeceği ve tanıtımın amiral gemisi serisinden sonra bir dönemde yapılacağı düşünülüyor. Tanıtım tarihi konusunda bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz. Şimdilik yeni modeller için bilgiler bu kadar ile sınırlı.