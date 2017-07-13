Samsung Galaxy C7 (2017) Çift kamera ile gelebilir!

Yeni bir rivayete göre, Samsung Galaxy C7 (2017), çiftli arka kamera kurulumuna sahip olacak. Söylenti @mmddj_china adlı Twitter kullanıcısı tarafından geliyor.

Tweet’inde C7 (2017), Güney Koreli teknoloji devinin üzerinde çalıştığı dördüncü çift kamera cihazı, diğer üçü Galaxy C10, Galaxy J7 (2017) ve Galaxy Note8‘dir.

Tweet cihazın yakında piyasaya sürüleceğini söylüyor. Bu, telefonun Bluetooth SIG’in yanı sıra WiFi Alliance (WFA) tarafından da sertifikalandırılmış olması nedeniyle doğru olabilir. Sanırım kısa bir süre daha beklememiz gerekebilir. Sızıntı görselleri de bize bu özelliği yakın zamanda doğrulayacaktır.