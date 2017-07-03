Samsung Galaxy C7 (2017) şimdi WiFi sertifikalı

Geçen ay Bluetooth SIG’den Bluetooth sertifikası aldıktan sonra, Galaxy C7 akıllı telefonunun 2017 versiyonu olması beklenen Samsung SM-C7100, WiFi Alliance (WFA) tarafından da sertifikalandı.

Samsung Galaxy C7 (2017) Bazı özellikleri netleşti.

Liste, telefonun Android 7.1 Nougat‘ı kutudan çıkar çıkmaz çalıştırması dışında, akıllı telefonun özelliklerini açıklamıyor. Telefonun gerekli sertifikaları toplamaya başladığı göz önüne alındığında, yakında daha fazla bilgi bekliyoruz.

Daha önceki haberlerimizden de tahmin edebileceğiniz gibi bir telefonun Wi-Fi sertifikası alması bazı özelliklerini bize gösterir ve daha önemlisi, o telefonun çıkış tarihinin çok uzak olmadığını anlamamızı sağlar.