Samsung Galaxy Chromebook 2 İle Tanışın – İşte Detaylar!

Bu yılın başlarında Samsung, Galaxy Chromebook‘unu birinci sınıf bir cihaz olarak piyasaya sürdü ve şimdi şirket, Samsung Galaxy Chromebook 2 adlı kardeşini de piyasaya sürmek için hazırlanıyor gibi görünüyor.

Son zamanlarda, sızıntılar yeni cihazın görüntülerini paylaştı. Sızdırılan Samsung slaytları, özellikler açısından dizüstü bilgisayardan neler bekleyebileceğimizi ortaya çıkardı. Şimdi ise bilgisayarın, fiyatlandırma ayrıntıları çevrimiçi olarak da sızdırıldı.

Bir Twitter kullanıcısı, Samsung Galaxy Chromebook 2‘nin 699 dolar fiyatla piyasaya sürülebileceğini iddia etti. Önerilen fiyatlandırma, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy Chromebook’un 999 dolarlık fiyatından çok daha düşük görünüyor.

Gelecek bilgisayarsa, Güney Koreli devin orijinal modelin en büyük endişesi olan pil ömrünü ele aldığı bildiriliyor. Sızıntı, şirketin sekiz saatlik pil ömrü vaat etmesine rağmen, orijinal Galaxy Chromebook modelinde bulunan yaklaşık dört saatlik pil ömründen çok daha yüksek olan Galaxy Chromebook 2‘de 12 saatlik pil ömrünü hedeflediğini gösteriyor

Şirket tarafından pil ömrünü uzatmak için yapılan değişikliklerden biri de ekran seçiminde geliyor. Bu sefer Samsung, 4K AMOLED panel yerine QLED veya Quantum Dot LED ekranı tercih ediyor.

Şirket, bu cihazın fiyatını düşürmek için dahili ürünleri de düşürüyor. Dolayısıyla bilgisayar, Intel Core i5 yerine Chrome OS‘deki görevleri kolayca yerine getirmesi beklenen 10. nesil Intel Core i3 ile birlikte gelecek. Ancak, Intel çoktan 11. nesil işlemcilerini piyasaya sürdüğü için 10. nesil işlemci seçimi biraz tuhaf kaçıyor.

Bu rapor doğru çıkarsa, Samsung Galaxy Chromebook 2, Google Pixelbook Go ile rekabet edecek. Ayrıca, şirketin bu kadar düşük fiyatlandırma ile daha fazla satış kaydetmesine yardımcı olabilir.