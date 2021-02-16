Samsung Galaxy Chromebook 2 Ön Siparişler İçin Hazır!

Samsung, geçtiğimiz ay CES 2021’de QLED ekranlı Galaxy Chromebook 2’yi duyurdu. Şimdi ise şirket, nihayet cihazın ön siparişlerini açtı

Samsung Galaxy Chromebook2 13,3 inç Full HD QLED dokunmatik ekran paneline sahipti. Bu ekran 1920 × 1080 piksel çözünürlüğü de beraberinde getiriyordu.

Galaxy Chromebook 2, her biri bir model için iki işlemci sürümü tarafından destekleniyor. Giriş seviyesi sürüm, 10. Nesil Intel Celeron 5205U tarafından destekleniyor ve Core i3-10110U yonga seti daha yüksek fiyatlı modelde bulunuyor.

İlki 4GB RAM, 64GB depolama, ikincisi ise 8GB RAM ve 128GB depolama sunuyor. Cihaz, 2xUSB C Tipi bağlantı noktası, 1 × 3,5 mm ses / mikrofon girişi, microSD kart okuyucu, Wi-Fi 6 ve Bluetooth gibi özellikler bulunduruyor. Diğer özellikler arasında 45,5 WHr pil, Arkadan Aydınlatmalı Klavye, ChromeOS ve USI Pen desteği bulunuyor.

Cihazın Intel Celeron 5205U modeli, 549 dolar,

Intel Core i3-10110U modeli ise 699 dolar fiyat etiketine sahip. Bilgisayar Fiesta Red ve Mercury Gray renk seçeneklerini de beraberinde getiriyor.