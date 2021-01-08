Samsung Galaxy Chromebook 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, son birkaç yıldır CES etkinlikleri sırasında devrim niteliğinde modeller sunuyor. Geçen yıl, AMOLED ekranlı ilk Chromebook tanıtıldı. Şimdi ise CES 2021, teknoloji devinin QLED Samsung Galaxy Chromebook 2‘sine şahit oluyor. QLED teknolojisini benimseyen ilk dizüstü bilgisayarla tanışın.

Samsung Galaxy Chromebook 2

Chromebook 2, 1.920 × 1.080 piksel HDR ekrana sahip 13,3 inç dokunmatik ekrana sahip. Cihaz hem parmak hem de kalem özelliğini (USI kalem) destekliyor. Geçen yılki Chromebook’tan marjinal olarak daha ağır. Nitekim 1,23 kg ağırlığında, ancak yine de oldukça taşınabilir ve 550 dolar fiyat etiketine sahip.

Bu da geçen yılki modelin fiyatının neredeyse yarısı kadar bir maliyet demek. Temel modelde Intel Celeron 5205U bulunurken, 10. nesil Intel Core i3 10110U (4 iş parçacığı ve daha yüksek saat hızına sahip çift çekirdekli CPU) daha yüksek işlem hızı sağlıyor.

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Dizüstü bilgisayar, 4 veya 8 GB RAM (LPDDR3) ve 64 GB veya 128 GB dahili depolama ile birlikte geliyor ve ayrıca bir microSD yuvası da bulunuyor. 45,5 Wh pil, şarj edilmeden yaklaşık 14 saat sürekli kullanıma dayanabiliyor.

Dizüstü bilgisayardaki iki 5W hoparlör, Samsung‘un ortalama bir amplifikatörden yüzde 178 daha yüksek olduğunu iddia ettiği Smart AMP özelliğine sahip. Chromebook 2, tüm platformlarda video konferans için uygun 720p web kamerasını da beraberinde getiriyor.

Dizüstü bilgisayarda Wi-Fi 6 (ax 2 × 2) ve Bluetooth v5.0 bulunurken, iki USB-C bağlantı noktası ve bir kulaklık / mikrofon girişi de cihazın yanlarında bulunuyor.

Samsung Galaxy Chromebook 2 iki renk seçeneğiyle gelecek: Fiesta Red ve Mercury Grey. İlk üniteler bu yılın ilk çeyreğinin sonundan önce ABD pazarında satışa sunulacak.