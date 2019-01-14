Katlanabilir akıllı telefon fikri her ne kadar yeni bir fikir olmasa da tam anlamıyla hayata geçmiş bir fikir değil. ZTE gibi markalar bu konuda bazı örnekler sundu ancak bu örnekler istenen etkiyi yaratamadı. Her ne kadar söz konusu akıllı telefonlar istenen etkiyi yaratamamış olsa da birçok markanın katlanabilir akıllı telefon modelleriyle anılmaya başladığını da biliyoruz. Bu markaların başında da Samsung geliyor. CES 2019 kapsamında katlanabilir akıllı telefon modelleri konusunda da bilgiler veren markanın, Samsung Galaxy F adıyla gelecek olan yeni akıllı telefonu için önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Samsung Galaxy F Batarya Kapasitesi

İki ayrı panele sahip bir ekranmış gibi bir görüntüye sahip olacağını düşündüğümüz Samsung Galaxy F akıllı telefonlarının batarya kapasitesi konusunda ise bir rekora imza atacağı iddia edilmişti.

CES 2019 sonrasında markanın bu model için 6,200 mAh değeri gibi inanması güç değerlere yer vereceği belirtilmişti. Şu ana kadar 5000 mAh değerinin üzerinde batarya kullanan modellerin sayısını düşündüğümüz zaman 6200 mAh değeri oldukça tatmin edici bir batarya kapasitesi olarak karşımıza çıkmıştı.

Fakat ortaya çıkan ilk bilgileri yalanlayacak olan yeni raporlar yayınlandı. Buna göre Samsung Galaxy F akıllı telefonlarında yer almasını beklediğimiz batarya kapasitesi beklenenin çok altında olacak. Tahmin edildiği gibi telefonlara iki ayrı panel bulunacak ve iki ayrı batarya kullanıldığını göreceğiz. Her batarya için sunulacak olan kapasitenin ise 2.200 mAh olacağından söz ediliyor.

2.200 mAh değerinde bataryalar toplamda ise 4.400 mAh değerinde bir batarya sunulmasını sağlayacak. Ekranının büyüklüğü düşünüldüğü zaman bu değerler ne kadar yeterli gelecek tartışılır. Tüm detayları öğreneceğimiz tanıtımın 20 Şubat tarihinde yapılmasını bekliyoruz. Tanıtımın daha erken bir tarihte yapılmasının pek mümkün olmadığını da ekleyelim. Hatta bazı kaynaklara göre tanıtım Şubat ayının sonunu bulacak.