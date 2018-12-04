Akıllı telefon endüstrisi son derece rekabetçi bir hal alıyor. Teknoloji açısından en zengin ürünleri üreten Samsung ve Apple gibi markalar yenilik katmak için oldukça çok para harcıyor. Samsung, akıllı telefon pazarında hala tercih edilen bir bir şirket olmasına rağmen, popülerliği giderek azalmaktadır. Galaxy S9 serisi, satış performansının beklenenden daha düşük olması nedeniyle, şirket biraz sıkıntı yaşadı. Şimdilerde ise pazarın bazı bölümlerini geri almak için Galaxy S10 serisine güveniyor.

Gelecek yıl, Samsung ayrıca katlanabilir bir akıllı telefon olan Samsung Galaxy F‘yi piyasaya sürecek. Galaxy F, bahis oynamak için üretilmiş bir akıllı telefon değil. Bundan dolayı Samsung, bu cihaz ile işleri garantiye almaya çalışıyor.

Güney Kore’den gelen yeni bilgiler, şirketin bu akıllı telefondan sadece bir milyon adet üreteceğini gösteriyor (muhtemelen ilk parti). Galaxy F sınırlı bir akıllı telefon olacak ve şirket bu cihaz ile piyasada ki yerini tekrardan elde etmeye çalışacak.

Bu akıllı telefonun fiyat etiketi düşünüldüğünde, şirket 40’lı yaşlardaki müşterileri hedefliyor. Bu kadar büyük bütçesi olmasından dolayı genç kullanıcılar için uygun bir cihaz değildir, diyebiliriz. Sağlıklı bir şekilde konumunu sürdürmek için Samsung, yakında Galaxy F’nin seri üretimine ve ayrıca beklenen 10 milyon adetlik ilk parti Galaxy S10 serisine başlayacak.