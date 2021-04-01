Samsung Galaxy F02s, 5 Nisan’da Satışa Sunulacak!

Geçen yıl Ekim ayında Samsung, ilk F serisi akıllı telefonu olarak Galaxy F41′i tanıtmıştı. Galaxy M31’in yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olarak gelen telefon, ekstra bir arka kamera ve yeni bir yeşil renk gibi birkaç farklılığa sahipti.

Bu yıl Şubat ayında Hindistan’da piyasaya çıkan Galaxy F62, daha sonra diğer pazarlarda Galaxy M62 olarak yeniden markalandı. Yaklaşan Galaxy F02’in ve Galaxy F12’nin özellikleri Flipkart’ta ortaya çıktı. Listeler, F02s’in ve F12’nin 5 Nisan’da tanıtılacağını doğruladı.

Flipkart’taki Galaxy F02s açılış sayfası, Infinity-V çentikli tasarıma sahip 6,5 inç HD + ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. 5.000 mAh pil ile destekleniyor ve parmak izi tarayıcısı yok.

Arka tarafta, üçlü kamera sistemi ve LED flaş içeren dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip. Yakışıklı 13 megapiksel ana kamerayla geliyor. Snapdragon 450 yonga seti ile destekleniyor. Bu özellikler, Galaxy F02s’in Galaxy A02s / Galaxy M02s’in yeniden yapılandırılmış bir sürümü olabileceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy F12 ise Infinity-V çentikli tasarıma sahip 6,5 inç ekranla geliyor. HD + çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızını destekliyor Cihazın arka paneli, 48 megapiksellik bir Samsung GM2 ana kamera ve üç yardımcı kamera içeren kare şeklinde bir kamera muhafazası sunuyor.