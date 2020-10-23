Samsung Galaxy F12 Geliyor! İşte Detaylar

2019’un başlarında Samsung, Galaxy M serisini tanıttı. Bu serideki cihazlar başlangıçta Amazon Hindistan ve Samsung çevrimiçi mağazasına özeldi. Daha sonra, belirli çevrimdışı mağazalarda ve diğer ülkelerde kullanıma sunuldu.

Bu ayın başlarında, Güney Koreli teknoloji devi Galaxy F adlı yeni bir seriyi daha tanıttı. Bu, Hindistan’ın en büyük çevrimiçi perakendecisi Flipkart‘a özeldi. Bu serideki ilk telefon Galaxy F41 oldu. Şimdi ise şirket serideki ikinci akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Samsung’un bir sonraki Galaxy F serisi cihazıyla ilgili bilgiler SamMobile‘den geliyor. Yayına göre bu yeni telefon SM-F127G model numarasını taşıyacak.

Kaynağımız, cihazın Galaxy F12 olarak resmiyet kazanabileceğini öne sürüyor. Bu, yeni Galaxy M12 ile benzer özelliklere sahip olmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Çünkü Galaxy F41, dördüncü kamera sensörü olmayan tam anlamıyla bir Galaxy M31 telefonuydu.

Bununla birlikte, Galaxy M ve Galaxy F serisi, uzun vadede aynı tasarıma, özelliklere ve fiyata (en azından ilk model) sahip oldukları için birbirleriyle çarpışabilir. Samsung’un bu iki çevrimiçi özel seri arasında farklar yaratması bekleniyor. Her iki serinin de yeni modelleri için sabırsızız.