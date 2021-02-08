Samsung Galaxy F62, 15 Şubat’ta Görücüye Çıkacak!

Geçen yıl Samsung, Galaxy F41 akıllı telefonunu ilk F serisi telefonu olarak piyasaya sürdü. Telefon, Flipkart aracılığıyla özel olarak satıldı. Son raporlar, Güney Koreli şirketin yakında bir sonraki F serisi akıllı telefonu olarak Galaxy F62’yi piyasaya süreceğini ortaya koydu.

Flipkart, geçen haftanın sonunda Galaxy F62 ismini bir giriş sayfasıyla görüntülemişti. Giriş sayfası artık güncellendi ve önemli bilgiler sundu. Galaxy F62’nin 15 Şubat’ta tanıtılacağını gösteren sayfa, telefonun ön ve arka tasarımını da gözler önüne seriyor.

Resimde de görüleceği gibi, F62 delikli bir ekrana sahip ve gradyan renkli arka tarafında, altında bir LED flaş bulunan kare şeklinde bir kamera modülü bulunduruyor. Ayrıca, yanda bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Bu telefon geçen yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy F41’den sonra gelen ikinci F serisi akıllı telefon olacak. Samsung Galaxy F62’nin model numarası SM-E625F olarak belirtiliyor. Telefonun AMOLED ekranı 6.7 inç olarak belirtiliyor. F62’nin 7,000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Görüntüler, Galaxy F62’nin kare şekilli bir kamera modülüne sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Kamera muhafazası için bir kesik var gibi görünüyor, bu da dört kameralı bir sisteme işaret ediyor. Resim aynı zamanda Galaxy F62’nin alt çerçevesinde 3,5 mm ses girişi ve bir USB-C bağlantı noktasının varlığını da gösteriyor.