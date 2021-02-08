Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy F62, 15 Şubat'ta Görücüye Çıkacak!

Samsung Galaxy F62, 15 Şubat’ta Görücüye Çıkacak!

Samsung'un yeni F serisi telefonu, Samsung Galaxy F62, gelecek hafta satışa sunulacak. İşte telefona dair bilmeniz gerekenler...

Ayşen Sıla

-

0
samsun

Geçen yıl Samsung, Galaxy F41 akıllı telefonunu ilk F serisi telefonu olarak piyasaya sürdü. Telefon, Flipkart aracılığıyla özel olarak satıldı. Son raporlar, Güney Koreli şirketin yakında bir sonraki F serisi akıllı telefonu olarak Galaxy F62’yi piyasaya süreceğini ortaya koydu.

Flipkart, geçen haftanın sonunda Galaxy F62 ismini bir giriş sayfasıyla görüntülemişti. Giriş sayfası artık güncellendi ve önemli bilgiler sundu. Galaxy F62’nin 15 Şubat’ta tanıtılacağını gösteren sayfa, telefonun ön ve arka tasarımını da gözler önüne seriyor.

Resimde de görüleceği gibi, F62 delikli bir ekrana sahip ve gradyan renkli arka tarafında, altında bir LED flaş bulunan kare şeklinde bir kamera modülü bulunduruyor. Ayrıca, yanda bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.

samsun

Bu telefon geçen yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy F41’den sonra gelen ikinci F serisi akıllı telefon olacak. Samsung Galaxy F62’nin model numarası SM-E625F olarak belirtiliyor. Telefonun AMOLED ekranı 6.7 inç olarak belirtiliyor. F62’nin 7,000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Görüntüler, Galaxy F62’nin kare şekilli bir kamera modülüne sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Kamera muhafazası için bir kesik var gibi görünüyor, bu da dört kameralı bir sisteme işaret ediyor. Resim aynı zamanda Galaxy F62’nin alt çerçevesinde 3,5 mm ses girişi ve bir USB-C bağlantı noktasının varlığını da gösteriyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakFlipkart

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Cihazlar Artık ARCore Sertifikasına Sahip!

Güney Kore'li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda yeni Galaxy S serisi cihazlarını tanıtmıştı. Bununla birlikte şirketin yeni Galaxy A serisi telefonları da gün yüzüne...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme Race’nin Görüntüleri Sızdırıldı!

Aralık ayında sızdırılan bilgiler, RMX2202 model numarasının yakında çıkacak olan Realme amiral gemisi telefonuna ait olduğunu ortaya çıkardı. RMX2202 akıllı telefon bugün TENAA sertifika...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 9 Pro, Kanlı Canlı Görüntülendi!

OnePlus'ın, OnePlus 9 serisinin kameraları için Leica ile ortak olacağına dair söylentiler vardı. Ancak başka bir sızıntı, bilginin yanlış olduğunu ve OnePlus'ın Alman kamera...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A52, Mart Ayında Görücüye Çıkacak!

Yeni Samsung Galaxy A52 5G, geçtiğimiz haftalarda TENAA, 3C, Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance gibi çeşitli sertifika platformlarında görüldü. Galaxy A52 5G'nin lansman tarihi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Hyundai ve Apple’ın Görüşmeleri Sona Erdi!

Geçen ay Hyundai, şu anda Apple Car olarak anılan projenin hayata geçebilmesi için Apple ile görüşmelerde bulunduğunu doğruladı. Apple'ın otonom bir sürüş deneyimi sunan...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014