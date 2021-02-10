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Samsung Galaxy F62, Devasa Bir Bataryaya Sahip Olacak!

Samsung Galaxy F62, orta sınıf bir telefon olacak fakat üst düzey bir işlemciye ve çok büyük bir bataryayı de beraberinde getirecek!

Ayşen Sıla

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Samsung, 15 Şubat Galaxy F62 orta sınıf telefonunu piyasaya sürecek. Orta sınıf telefonun amiral gemisi sınıfı bir işlemciyle geleceği biliniyordu. Şimdi, telefonun güncellenmiş tanıtım sayfası, dev bir batarya ile donatıldığını ortaya çıkardı. Samsung Galaxy F62’nin 7.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryayı barındıracağı doğrulandı. Güney Koreli teknoloji devi, cihazın hızlı şarj yeteneklerini ise henüz onaylamadı.

Samsung, 7.000mAh bataryalı telefonlar satan tek ana akıllı telefon markası diyebiliriz. Geçen yıl piyasaya çıkan Galaxy M51, şirketin 7.000 mAh bataryaya sahip ilk telefonu oldu. Yeni Galaxy F62’nin bazı özelliklerinin Galaxy M51 ile benzerlik göstereceğine inanılıyor.

Bu telefon geçen yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy F41’den sonra gelen ikinci F serisi akıllı telefon olacak. Samsung Galaxy F62’nin model numarası SM-E625F olarak belirtiliyor. Telefonun AMOLED ekranı 6.7 inç olarak belirtiliyor. F62’nin 7,000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

samsung

Son bulgular, Galaxy F62’nin kare şekilli bir kamera modülüne sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Kamera muhafazası için bir kesik var gibi görünüyor, bu da dört kameralı bir sisteme işaret ediyor. Resim aynı zamanda Galaxy F62’nin alt çerçevesinde 3,5 mm ses girişi ve bir USBC bağlantı noktasının varlığını da gösteriyor.

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Kaynak91Mobiles

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