Samsung Galaxy F62 İlk Güncellemesini Aldı!

Kore’li dev Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy F62‘yi dün Hindistan pazarında satışa çıkarmıştı. Bugün ise şirket yeni modeline ilk yazılım güncellemesini göndermeye başladı. E625FDDU1AUB4 sürüm numarasıyla gelen güncelleme 180 MB boyutunda. Güncellemenin içeriği ise, cihazın kamera bölümünde iyileştirmeler, performans artışı, genel cihaz optimizasyonu ve iyileştirmeleri kapsıyor.

Bilindiği üzere Galaxy F62, Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesiyle birlikte satışa çıkmıştı. Şirketin uzun süre yeni bir işletim sistemi güncellemesi beklenmiyor.





Galaxy F62, içerisinde Exynos 9825 yonga seti 6 / 8 GB RAM kapasitisi ve 128 / 256 GB dahili depolama alanını barındırıyor. Cihaz 6.7 inç FullHD+ Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca telefonun ön tarafında 32 Megapiksel selfie kamera arka tarafında ise 64 Megapiksel ana + 12 Negapiksel ultra + 5 Megapiksel makro + 5 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü kamera modülü yer alıyor.

Bununla birlikte cihaz, 25 W destekli 7.000 mAh batarya ve USB-C bağlantısına sahip. Cihazın ülkemize ne zaman geleceği konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.