Samsung Galaxy F62 Küresel Pazara Sunuluyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta yeni akıllı telefonu Galaxy F62‘yi Hindistan’da tanıtmıştı. Kısa süre içerisinde Hindistan’da satışa çıkan cihaz, bugün ortaya çıkan bilgiye göre Mart ayında küresel pazara satışa çıkıyor. Şirket yeni modelini küresel pazarda Galaxy M62 olarak sunacak.

3 Mart tarihinde küresel pazarda satışa çıkacak olan telefon, Android 11 ile geliyor. Şuan için ilk olarak Malezya ve diğer Asya ülkelerine gönderilecek olan cihazın ilerleyen zamanlarda ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Galaxy F62 (M62), 6.7 inç FullHD+ AMOLED bir ekran, 6 / 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Bununla birlikte cihazın içerisinde Exynos 9825 yonga setini barındıyor.

Cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 12 Megapiksel Ultra + 5 Megapiksel makro + 5 Megapiksel derinlik sensörülü olmak üzere dörtlü kamera modülü yer alıyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. Bunlarla birlikte cihaz 25 W hızlı şarj destekli 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip durumda.