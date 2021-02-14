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Samsung Galaxy F62 Lansmanı 15 Şubat’ta Yapılacak!

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy F62'nin Lansmanı 15 Şubat tarihinde Hindistan'da gerçekleşecek. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy F62

Samsung, amiral gemileri ve orta segment cihazlarından sonra bir diğer modellerinden biri olan Galaxy F62‘yi piyasaya sürüyor. Galaxy F62, ön tarafında bir delikli çentik, arka tarafında ise dörtlü bir kamera modülü bulunduruyor. Ayrıca cihazın içerisinde Exynos 9825 SoC yonga seti ve 7.000 mAh batarya yer alıyor.

Şirket şuan için cihazın arka tarafında bulunan dörtlü kameranın sensör detayını henüz paylaşmadı. Ancak sızıntılara göre 64 Megapiksel ana kameranın yanında, ultra geniş, derinlik ve makro sensörlerin yer alacağı söyleniyor.

Galaxy F62‘nin ön tarafında 6.7 inç ekran, 32 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. Bununla birlikte cihaz, 6 GB RAM kapasitesine ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Bazı kaynaklarda şirketin bir başka 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu da sunacağı bildiriliyor.

Yeni Galaxy F62, Mavi, Yeşil renk seneçekleriyle ve 345 dolar fiyat etiketiyle birlikte Hindistan pazarında satışa çıkıyor. Telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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