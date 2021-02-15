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Samsung Galaxy F62 Resmi Olarak Satışa Sunuldu!

Samsung yeni F serisi akıllı telefonu Galaxy F62'yi Hindistan pazarında resmi olarak satışa çıkardı. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy F62

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, üst düzey ve orta segment cihazlarından sonra yeni bir Galaxy F serisi ile karşımıza çıktı. Şirketin yeni modeli Galaxy F62 adıyla Hindistan pazarında bugün itibariyle satışa çıkmış durumda. Cihaz 7.000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte M51‘den bu yana bu kadar büyük bir bataryayla gelen ikinci akıllı telefon oldu. Aynı zamanda telefonun kutusunda 25 W destekli şarj adaptörü de yer alıyor.

Bununla birlikte cihazın ön tarafında 6.7 inç FHD + Infinity-O AMOLED Plus bir ekranı ve 32 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 64 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş + 5 Megapiksel derinlik + 5 Megapiksel makro sensörlerin konumlandırıldı dörtlü kamera modülü yer alıyor.

Yeni Galaxy F62, 7 nm Exynos 9825 yonga seti ve 6 / 8 GB RAM kapasitesine sahip. Ayrıca cihaz 128 GB dahili depolama alanı ve Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesi ile geliyor. Telefon şuan için sadece Hindistan pazarında Lazer Yeşili, Lazer Mavisi ve Lazer Grisi renk seçenekleriyle birlikte satışa sunulmuş durumda.

6 GB RAM / 128 GB dahili depolama versiyonu 330 dolar, 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama versiyonu ise 358 dolar fiyat etiketine sahip. Samsung yeni modelini küresel pazara sunup sunmayacağı konusunda henüz bir resmi açıklama yapmadı.

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