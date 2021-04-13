Samsung Galaxy F62 Yeni Bir Yazılım Güncellemesi Alıyor!

Kore’li dev Samsung, geçtiğimiz aylarda yeni akıllı telefonu Galaxy F62‘yi tanıtmıştı. Bugün ise şirket bu modeline yeni bir güncelleme sunmaya başladı. Güncellemenin detayına baktığımızda içerisinde bir güvenlik yamasını da bulundurduğunu görüyoruz. Güncelleme cihazın kamera performansını iyileştirmenin yanı sıra yeni bazı özellikler ve performans geliştirmeleri içeriyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda cihaz yine güncelleme almış ve birçok hata düzeltmesini ortadan kaldırmıştı. Bugün yayımlanan bu güncelleme ile birlikte artık birçok hata giderilmiş ve kamera performansı oldukça fazla iyileştirmiş durumda. Android 11 ve One UI 3.1 arayüzü ile kutudan çıkan cihaz gelecek yeni sürümleri de almaya hak kazandı.

Bugünkü bu güncelleme E625FDDU1AUD sürüm numarası ve 900 MB boyutunda. Güncellemenin içerisinde yer alan güvenlik yaması sayesinde cihazın arayüzünde ve yazılımında meydana gelen güvenlik açıkları kapatılmış durumda. Bu güvenlik yaması Nisan 2021 olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca güncelleme One UI 3.1 arayüzüne birçok yenilik getirirken aynı zamanda kullanıcıların kullanım deneyimini kolaylaştırıyor. Sizde eğer bir Galaxy F62 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Güncellemenin şuan için hangi pazara sunulduğu tam bilinmiyor ancak yazılımsal bir hata olmazsa ilerleyen günlerde küresel pazara yayılacaktır.