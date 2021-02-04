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Samsung Galaxy F62’nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Ayşen Sıla

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samsung

Samsung’un bu ay, Galaxy F62 akıllı telefonunu duyurması bekleniyor. Dün, tanınmış bir kaynak, yeni F serisi telefonda bulunacak işlemciyi ortaya çıkarmıştı. Ayrıca, cihazın yaklaşık 343 dolar olacağını açıklamıştı. Şimdi ise güvenilir bir kaynak, Galaxy F62 akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkardı.

Bu telefon geçen yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy F41’den sonra gelen ikinci F serisi akıllı telefon olacak. Samsung Galaxy F62’nin model numarası SM-E625F olarak belirtiliyor. Telefonun AMOLED ekranı 6.7 inç olarak belirtiliyor. F62’nin 7,000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Görüntüler, Galaxy F62’nin kare şekilli bir kamera modülüne sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Kamera muhafazası için bir kesik var gibi görünüyor, bu da dört kameralı bir sisteme işaret ediyor. Resim aynı zamanda Galaxy F62’nin alt çerçevesinde 3,5 mm ses girişi ve bir USB-C bağlantı noktasının varlığını da gösteriyor.

samsung

Telefonun bir ekran içi parmak izi okuyucuyla donatılmış olabileceği görülüyor. Bu nedenle, telefonun bir AMOLED panele sahip olma olasılığı bulunuyor. Akıllı telefon deniz mavisi renginde bir renk seçeneği olabilir.

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