Samsung Galaxy Feel tanıtıldı! özellikleri ve fiyatı

Yeni bir Samsung telefon açıklandı. Galaxy Feel olarak adlandırılan bu cihaz, 8 çekirdek, 1.6GHz işlemcili bir ana kart tarafından destekleniyor ve 4,7 inç, HD ekran ile geliyor. Dahili bellek 32GB iken RAM 3GB’dır.

Yakışıklı telefonda bir 16MP ana kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. 138x67x8.3mm ölçülerinde 149 gr ağırlığında olan telefon, Android 7.0 Nougat işletim sistemini çalıştırıyor ve 3.000mAh pil içeriyor.

Renk seçenekleri arasında beyaz, siyah ve pembe renkleri bulunur. Cihaz aynı zamanda su ve toz geçirmez özelliktedir.

Galaxy Feel için ön sipariş verilebiliyor. Satışların haziran ayı ortasında başlaması planlanan akıllı telefonun ilk satış yeri olarak Japonya seçilmiş. Telefondaki fiyatlamanın yanı sıra diğer pazarları ne zaman alacağı da belirtilmedi