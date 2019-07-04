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Samsung Galaxy Fit İlk Güncellemesini Aldı! Peki Yenilikler Neler?

Samsung'un en yeni sağlık ve fitness takipçisi saati Galaxy Fit, ilk güncelleme ile oldukça kararlı bir pil kullanımına sahip olacak gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy Fit İlk Güncellemesini Aldı! Peki Yenilikler Neler?

Samsung, sağlık ve fitness takipçisi olan Galaxy Fit için ilk güncellemey yayınladı. Küçük güncelleme saati daha iyi bir akıcılık ve performans için iyileştirmelerle geliyor. Yeni ürün yazılımı R370XXU0ASG1 sürümü şimdi Fransa’da mevcut. Boyutu ise sadece 20,72 MB.

Galaxy Fit için en son sürüm, pil kullanımının daha aza indiren ​​yeni bir algoritma ve kararlılık anlamında bazı iyileştirmeler getiriyor. Küçük yazılım kodu, ekran parlaklığını ayarlayarak pil ömrünü uzatmak içindir.

Değişiklik aynı zamanda kalp hızını ölçmek için anlık olarak görüntülenebilecek kalp atış hızı ölçüm widgeti seçeneğini içeriyor.  Kararlı sürüme geçmesindeki kodlar önceki ile aynı yazılımın eseri.

Samsung Galaxy Fit İlk Güncellemesini Aldı! Peki Yenilikler Neler?

Bu güncelleme, Samsung’un güvenilirliği konusunda muhemelen tüketiciyi etkileyece. Dim Light Galaxy Fit grubu Mayıs ayında piyasaya sürüldü.Güncelleme şu anda Fransa’da başlıyor ve önümüzdeki günlerde başka ülkelerde de yayınlanacak.

Samsung Galaxy Fit ve Fit e şu anda tüm büyük ülkelerde yaygın olarak bulunmaktadır. Bir hatırlatma olarak Galaxy Fit ileri fitness ile ilgili özellikleri nedeniyle çok pahalıdır. Daha geniş olan 120mAh batarya ve NFC desteği mevcut. Ayrıca Galaxy Fit ve Galaxy Fit e Türkiye Satışı Başladı yazımızdan da Türkiye’de nerde bulabileceğinize ve nasıl satın alabileceğinize bakabilirsiniz.

KaynakGsmArena
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