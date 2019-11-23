Samsung Galaxy Fold 2 Küçük Kapaklı Ekran Vaad Ediyor

Samsung’un yeni nesil Galaxy Fold akıllı telefonunun kapağıyla satışa sunulacağı bildirilmişti. Şimdi, akıllı telefon ile ilgili yeni bir rapor, Galaxy Fold 2 Bloom‘un küçük kapağı ile piyasayı alt üst edeceğini iddia ediyor.

Rapora göre, kapak ekranı, şarj olurken pil bilgisi gibi diğer bazı temel bilgilerin yanı sıra bildirimleri göstermek için de kullanılacak. Fold 2’nin dış ekranı için tasarlanan birkaç şarj animasyonu da mevcut.

Kaynağa göre, küçük kapak ekranı gerçekte çok daha dar bir en boy oranına sahip olacak ve köşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgenin tersine animasyonlu bir daire bulunduracak.

Tasarım söylentilerine bakılırsa, Samsung Galaxy Fold 2 cep telefonunun, kapaklı bir tasarıma sahip Motorola Razr katlanabilir akıllı telefona benzeyeceği anlaşılıyor. Bununla birlikte, Galaxy Fold 2‘nin, kapaklı bir tasarıma sahip olmayan Galaxy Fold’un doğrudan bir devamı olma ihtimali de var.

Birkaç ay önce, yeni nesil Galaxy Fold 2 akıllı telefonunun 256 GB dahili depolama alanına sahip olacağı bildirilmişti. Fold 2’nin, katlanabilir akıllı telefonların, piyasadaki satış oranını arttırmak için daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.