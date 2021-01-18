Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Samsung, yeni Galaxy Z Fold 2 için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini yayımlamaya başlamıştı. Galaxy Z Fold 2‘nin öncülük ettiği bu güncelleme bugün itibariyle Galaxy Fold içinde sunulmaya başladı.

İlk olarak LTE versiyonu için Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri‘nde, 5G versiyonu için ise İngiltere‘de yayınlanmış durumda. Bu ülkelerde yaşayan kullanıcılar cihazlarının Ayarlar bölümünden güncellemeyi yükleyebilirler.

Galaxy Fold için gelen bu yeni güncellemenin 4G LTE versiyonu F900FXXU4DUA1, 5G versiyonlu cihaz ise F907BXXU4DUA1 sürümüne kavuşuyor. Yeni güncelleme ile birlikte, sohbet balonları, bildirimler alanında bir konuşma bölümü, bir defalık izinler ve özel bir medya oynatma widget’ı gibi Android 11 özellikleri cihazın içerisine geliyor.

One UI 3.0 ise kullanıcılara yeni bir geliştirilmiş arayüz deneyimi ve hız sunuyor. Güncellemenin küresel alana yayılması ise biraz zaman alacak gibi duruyor.