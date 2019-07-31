Samsung Galaxy Fold Çıkış Tarihi Sona Yaklaşıyor!

Samsung, bu yılın başlarında ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurdu – Samsung Galaxy Fold. Ancak, telefonun satışa çıkması planlanan günlerden birkaç gün önce, telefonun ekranı hakkında şikayetlerin başlamasıyla, piyasaya sürülmesi ertelendi.

Kısa süre önce, şirket resmi olarak cihazlardaki sorunların çözüldüğünü ve akıllı telefonun Eylül ayında tanıtılacağını açıkladı. Şirket bunu onaylamış olsa da, henüz kesin lansman tarihini açıklamadı.

Şimdi ise raporlar, Samsung Galaxy Fold akıllı telefonunun lansmanının, 18 Eylül ve 20 Eylül arasında gerçekleşmesi beklenen Apple iPhone 11‘in lansmanının çevresinde gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Raporda ayrıca Samsung’un şu anda Galaxy Fold akıllı telefonuyla birlikte gelecek olan Galaxy Note10 serisi telefonlarını seri üretime soktuğu da iddia ediliyor. Ayrıca, Güney Kore pazar analistleri, Samsung’un iç pazarında 100.000 adet satılacağını tahmin ediyor ve başlangıçta Kore’ye 20.000 ila 30.000 adet arasında satış olacağını öngörüyorlar.

Samsung Galaxy Fold akıllı telefon 1536 x 2152 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 7,3 inç Infinity Flex Ekran sunuyor. Telefon moduna katlandığında, 840 x 1960 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 4,6 inç ekran sunuyor. Ekranları değiştirdiğinizde bir uygulamayı otomatik olarak ayarlayan App Continuity adlı bir özellik var. 12GB RAM ile eşleştirilmiş bir 7nm işlemci tarafından desteklenir ve UFS 3.0 teknolojisini kullanarak 512GB dahili depolama sağlar.