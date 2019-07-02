Samsung Galaxy Fold Çıkış Tarihi Yine Ertelendi!

Samsung Galaxy Fold‘un Güney Kore devi için akıllı telefon dünyasındaki en büyük yenilik olması bekleniyordu. Hatta bu cihaz, ilk gerçek katlanabilir ürünlerden biri olmasıyla büyük bir ürün olarak nitelendiriliyordu. Bununla birlikte, katlanabilir ilk ana telefon üreticisi olma arzusunda, şirket hemen tanıtım yapmaya girişti.

Şirketin test amaçlı gönderdiği cihazlarda beliren sorunlardan dolayı Galaxy Fold, şirketin umduğu gibi tam olarak piyasaya sürülemedi. Lansman iptalinden sonra Samsung, Fold’un yakında geleceğine söz verdi. Ancak henüz somut bir çıkış tarihi yok.

Şirketin CEO’su DJ Koh, Independent ile yaptığı röportajda, hazır olmadan önce tanıtmaya zorlandıklarını belirtti. Ayrıca, katlanabilir telefonda bir şeylerin ters gittiğini kabul ederek, süreci kurtarma girişimlerine çoktan başladıklarını söyledi.

Katlanabilir cihazın durumuna gelince CEO, şu anda cihazın dünya genelinde test edildiğini belirtiyor. Cihazın piyasaya sürülmesinden hemen önce test edilen 2000’den fazla prototip olduğunu da sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, Koh lansman için kesin bir zaman dilimi ortaya koymadı. Tek söylediği telefonun “zamanı gelince” olarak lanse edilmesiydi. Tabi ki bu açıklamaya bakıldığında, Fold’un yakın zamanda piyasaya sürülmesini bekleyemezsiniz.