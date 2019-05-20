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Samsung Galaxy Fold Çıkışı Ne Zaman Olacak?

Samsung'un kısa süre parlama ve kısa süre gözden düşen katlanabilr akıllı telefonu hakkında hala net bir çıkış tarihi yok. Ancak ortaya çıkan raporlar bir ay içerisinde olacağını gösteriyor...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy Fold Çıkışı Ne Zaman Olacak?

Samsung‘un kısa bir süre önce tanıtılan Samsung Galaxy Fold, tanıtım sırasında büyük bir popülariteye kavuşmuştu. Fakat daha sonra Amerikan inceleme birimlerinin teslim ettiği telefonlarda, birçok telefonun sorun çıkardığı, kimisinin kırıldığı ve bir daha açılmadığı rapor edilmiştir.

Durum bu şekilde olunca, Galaxy Fold bekleyen onlar kişi için çıkış tarihi konusunda gecikmeler yaşandı. Telefonun en büyük sorunu menteşe kısmının ekranda iz bırakması ve kısa süre sonra katlanabilir ekrana zarar veren menteşe sorunları vardı.

Yayınlanan son raporlara göre Samsung’un Galaxy Fold akıllı telefonunu önümüzdeki ay muhtemelen tüketicilere sunulacağını gösteriyor. Raporda ayrıca yaklaşmakta olan Galaxy Fold akıllı telefonun şu anda, mobil ağ operatörleri tarafından taşıyıcı ağ testlerinden geçirildiği öne sürülüyor.

Samsung Galaxy FOLD'ları Geri İstedi
Samsung Galaxy FOLD’ları Geri İstedi

Rapor ayrıca Samsung’un iki ana noktaya yöneldiğini gösteriyor. Bunlar ekranı koruyan ekran koruyucusu ve cihazın ekranını katlayan menteşe arasındaki boşluk. Kısa bir süre önce Samsung’un bu sorunu çözdüğü bildirildi.

Ayrıca ekranlar arasındaki menteşe boşluğunun da azaltılmış olması muhtemeldir, bu daha önce Galaxy Fold ekranına zarar veren, minik parçacıkların girdiği menteşenin üst ve alt kısımları arasındaki boşlukları içeriyor. Test edilen sorunlar ve mobil ağlar konusunda yapılan çözümler sayesinde Samsung, katlanabilir cihazını bir ay içerisinde piyasaya sürebilir.

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