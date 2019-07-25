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Samsung Galaxy Fold Değişiklikleri Açıklandı

Galaxy Fold akıllı telefonlarının ne gibi değişiklikler aldığı konusunda açıklama yapıldı. Telefonlar yenilendi. Peki, neleri değişti?

By İbrahim Kızılırmak

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Samsung Galaxy Fold

Akıllı telefon dünyasının en farklı modellerinden biri olmayı başaran Samsung Galaxy Fold akıllı telefonları, kısa süre önce tanıtılmış ancak telefonlarda yer alan ekran sorunu nedeniyle doğrudan satışa çıkmamış, ertelenmişti. Katlanabilir akıllı telefon modelleri arasında gösterilen serinin, yenilenmiş olan versiyonunun ne zaman satışa çıkacağı konusunda ise detaylar bir türlü belli olmamıştı.

Merakla beklenen yeni akıllı telefonlar için yine tarih açıklanmadı ancak bu kez Samsung Galaxy Fold akıllı telefonlarının üzerinde nasıl değişiklikler yapıldığına ilişkin açıklamalar yayınlandı. Firma tarafından yapılan bu açıklamalar nasıl akıllı telefonlar göreceğimizi de ortaya çıkarmış oldu.

Samsung Galaxy Fold Değişiklikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı telefonların sorun yaratan bölümlerine ilişkin bazı değişiklikler söz konusu. Telefonların ilk olarak tasarım kısmında değişiklikler sunduğunu göreceğiz. Tasarım kısmında Infinity Flex ekran üzerinde bulunan bölümün değiştirildiği açıklandı.

Bu bölüm ekrandan kaldırılmadı ancak koruyucu katmanın çerçevenin ötesinde kadar uzatıldığı konusunda bilgiler verildi. Bunun dışında telefonun menteşe alanının altını ve üstünü koruma kapaklarıyla güçlendirdiğini açıklayan Samsung, menteşe ile katlama gövdesi arasında yer alan boşluğundan azaltıldığını açıkladı.

Samsung Galaxy Fold

Sadece bu boşluk kısmının azaltılması bile yeni akıllı telefonların daha kolay katlanmasını sağlayacak bir adım olarak gösterilebilir. Menteşe kısmında yer alan boşluğun kaldırılmasının dışında menteşe alanının yenilendiğini eklemek gerekiyor.

Snapdragon 855 işlemcilerini değiştirmeyeceği de açıklanan akıllı telefonların ne zaman çıkış yapacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Değişiklikler yapıldı ancak buna karşın yeni akıllı telefonların ne zaman geleceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Muhtemelen Samsung Galaxy Fold çıkışı için de çok beklemek gerekmeyecek. Yeni akıllı telefonların düzenlemelerinin açıklanması, kısa süre sonra çıkış yapacağının işareti.

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