Samsung Galaxy Fold Katlanma Testinde!

Geçtiğimiz şubat ayında Samsung, Mayıs ayının ilk haftasında satışa sunulacak olan ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Samsung Galaxy Fold‘u resmi olarak tanıttı. Telefon, cihazı katlamanıza ve açmanıza olanak sağlayan ve kilitleme dişlileri olan gizli bir menteşe sistemi ile birlikte geliyor.

Akıllı telefon üreticilerinin çoğu, katlanabilir akıllı telefonların bu durumu gizliyor olsa da, dayanıklılığı hakkında hala bazı endişeler var. Bu endişeleri katlanabilir akıllı telefonlara genel olarak ön yargu ile bakılmasına sebep oluyor.

Şimdi ise Samsung Galaxy Fold katlama testine ait yeni bir video yayınladı. Test, Samsung’un Galaxy Fold’unu sürekli olarak açıp ve tekrar kapatmayla devam ediyor.

Şirket, katlanabilen bir ekrana sahip Galaxy Fold’un 200.000 katlamaya kadar dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Bu da, beş yıl boyunca günde yaklaşık 100 kez katlanabilir olduğu anlamına geliyor.

Genel olarak düşündüğümüz de bu, insanların akıllı telefonlarını genellikle satın aldıklarından sonra sattığını baz alırsak çok daha uzun bir zaman. Akıllı telefonun piyasaya sürülme tarihi yaklaşırken, Samsung şimdi telefonun dayanıklılığını sağlamak için adımlar atıyor.

Samsung Galaxy Fold, 26 Nisan’da ABD’de piyasaya sürülecek ve şirket o gün Avrupa’da ön sipariş almaya başlayacak. Telefon, 3 Mayıs’ta 15 ülkede açılacak.