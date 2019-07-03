Samsung Galaxy Fold Kısa Sürede Piyasaya Sürülebilir İddiaları!

Bloomberg’in yeni raporuna göre, birçok ekran sorunu raporundan sonra, Samsung‘un ilk katlanabilir akıllı telefonunu – Galaxy Fold‘u piyasaya süreceği söyleniyor. Şirketin ilk amiral gemisi katlanabilir telefonu, inceleme birimlerinin ekranlarının sonuçta kırılmasından dolayı, çok fazla eleştiriye maruz kaldı.

Eleştirilerden sonrra Samsung, öfkeden dolayı lansmanı erteledi ve bildirilen sorunlar için bir düzeltme sözü verdi. Ve söz verildiği gibi şirketin Galaxy Fold ekran sorununu, iki aylık yeniden tasarımıyla düzelttiği söyleniyor.

Bununla birlikte, Galaxy Fold’un lansman tarihi, konusunda henüz bir bilgi hala açıklanmış değil. Fold’un Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı hala söylenti. Belki de ayrı bir lansman tarihi olacaktır.

Rapor ayrıca, Samsung’un şu anda temel sorunların çözüldüğünü, ve piyasada ticari olarak Galaxy Fold’u üretmeye yakın olduğunu iddia ediyor. Samsung’un ekran koruyucu yerine ekranın dış çerçevelerinin altına koruyucuyu yerleştirdiği söyleniyor.

Raporda yer alan bir diğer düzeltme ise Galaxy Fold’un yeni tasarımının da menteşeden kayması ve katlanabilir ekran sorunları üzerine oldu. Cihaz açıldığında veya kapandığında yeni menteşenin şimdi ekranla aynı hizada olduğu söyleniyor.

Galaxy Fold ile dikkat çeken bildirilen sorunlar, bu yeni yeniden tasarımla giderilmiş gibi görünüyor. Bu nedenle lansman tarihi henüz bilinmeyen Galaxy Fold akıllı telefonunda daha dayanıklı bir katlanabilir ekran bekleyebiliriz.