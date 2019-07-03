Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy Fold Kısa Sürede Piyasaya Sürülebilir İddiaları!

Samsung Galaxy Fold Kısa Sürede Piyasaya Sürülebilir İddiaları!

Samsung'un ilk ticari katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi hala netleşmiş değil...

By Muhammed Arslan

-

3
0
2.Nesil Galaxy Fold

Bloomberg’in yeni raporuna göre, birçok ekran sorunu raporundan sonra, Samsung‘un ilk katlanabilir akıllı telefonunu – Galaxy Fold‘u piyasaya süreceği söyleniyor. Şirketin ilk amiral gemisi katlanabilir telefonu, inceleme birimlerinin ekranlarının sonuçta kırılmasından dolayı, çok fazla eleştiriye maruz kaldı.

Eleştirilerden sonrra Samsung, öfkeden dolayı lansmanı erteledi ve bildirilen sorunlar için bir düzeltme sözü verdi. Ve söz verildiği gibi şirketin Galaxy Fold ekran sorununu, iki aylık yeniden tasarımıyla düzelttiği söyleniyor.

Bununla birlikte, Galaxy Fold’un lansman tarihi, konusunda henüz bir bilgi hala açıklanmış değil. Fold’un Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı hala söylenti. Belki de ayrı bir lansman tarihi olacaktır.

Samsung Galaxy Fold Çıkışı Ne Zaman Olacak?

Rapor ayrıca, Samsung’un şu anda temel sorunların çözüldüğünü,  ve piyasada ticari olarak Galaxy Fold’u üretmeye yakın olduğunu iddia ediyor. Samsung’un ekran koruyucu yerine ekranın dış çerçevelerinin altına koruyucuyu yerleştirdiği söyleniyor.

Raporda yer alan bir diğer düzeltme ise Galaxy Fold’un yeni tasarımının da menteşeden kayması ve katlanabilir ekran sorunları üzerine oldu. Cihaz açıldığında veya kapandığında yeni menteşenin şimdi ekranla aynı hizada olduğu söyleniyor.

Galaxy Fold ile dikkat çeken bildirilen sorunlar, bu yeni yeniden tasarımla giderilmiş gibi görünüyor. Bu nedenle lansman tarihi henüz bilinmeyen Galaxy Fold akıllı telefonunda daha dayanıklı bir katlanabilir ekran bekleyebiliriz.

KaynakBloomberg
25,689BeğenenlerBeğen
57,277TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikSamsung Galaxy M30s Çıkış Tarihi Netlik Kazanıyor!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy M30s Çıkış Tarihi Netlik Kazanıyor!

Samsung Galaxy M30s, Ağustos ayında piyasaya sürülebilecek olan Güney Kore devinin yaklaşmakta olan bir akıllı telefonu. Cihaz, bu yılın başlarında tanıtılan yeni M serisine...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Z1 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte Vivo Z1 Pro akıllı telefonunu resmen tanıttı. Mayıs ayında tanıtılan Vivo Z5x gibi, Vivo Z1 Pro'da bir delikli ekran...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Lenovo Z6 Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Çok kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen Lenovo Z6 akıllı telefonları için beklenen haber geldi. Telefonların özelliklerinin bulunduğu bazı taslak tanıtım görselleri ortaya çıktı....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vestel Venus V7 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yerli akıllı telefon markaları arasında yer alan Vestel, sürekli yeni akıllı telefon modeli tanıtmaya devam ediyor. Markanın son modellerinden birisi de Vestel Venus V7...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi CC9 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi'nin Meitu ile yaptığı anlaşma sonucunda bu gün tümüyle yeni Mi CC serisi tanıtıldı. Seri Mi CC9e, Mi CC9 ve Mi CC9 Meitu olmak...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A30s Geekbench’te Görüntülendi!

Samsung'un, 2019'un ilk yarısında duyurulan akıllı telefon serisi olan Galaxy A'nın yeni üyeleri gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlar yeni cihazların ekleneceğini gösteriyor....
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.