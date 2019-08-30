Samsung Galaxy Fold Nihayet Geliyor! Çıkış Tarihi Açıklandı!

Samsung Galaxy Fold, bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonlardan biri. Telefon bu yılın başlarında tanıtılmış olsa da, tasarım ve yapım kalitesi sorunları nedeniyle telefonun lansmanı sürekli olarak ertelenmeye devam etti.

Ancak şirket, geçtiğimiz günlerde şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Samsung Galaxy Fold’un bu yıl eylül ayından itibaren satışa sunulacağını doğruladı. Ancak Güney Kore devi kesin tarihleri ​​açıklamamıştı.

Şimdi, yeni bir raporda, akıllı telefonun 6 Eylül’de Güney Kore’de piyasaya sürüleceği öne sürülüyor. Rapora göre, şirket Galaxy Fold’u Eylül ayı sonlarında başlatmayı planlıyordu. Ancak bir sebepten dolayı Eylül ayı başlarında piyasaya sürülmeye karar verdi.

İlginç bir şekilde, Berlin’deki IFA 2019 da 6 Eylül’de başlayacak. Bu nedenle Samsung’un Galaxy Fold akıllı telefonunu tekrar tanıtmak ve bu değişikliklerle ilgili ayrıntılı olarak konuşmak için bu etkinliği kullanma ihtimali var.

Küresel pazar hakkında konuşacak olursak, Samsung’un önümüzdeki ay diğer ülkelerde Galaxy Fold’u yayınlayacağı söyleniyor. ABD, İngiltere, Kanada ve diğer ülkeler için kesin tarihler hala bilinmemektedir. Ancak bununla ilgili kısa bir süre sonra daha fazla şey öğrenmeyi umuyoruz.