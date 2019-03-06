Huawei‘nin CEO’su geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold‘un tasarımının kötü olduğunu ve Samsung‘un Ar-Ge’den sorumlu genel başkan yardımcısının bazı argümanlarla savaştığını söyledi.

Samsung‘un temsilcisine göre, Huawei‘nin dış kaplama tasarımı düz bir şekilde kapanabiliyor ancak aynı zamanda ekran çizilmelere ve daha ciddi hasarlara karşı daha duyarlı. Kullanılabilirlik açısından yetersiz görüyor, birisini yanlışlıkla arayabilir veya istemeden bir şeye dokunabilirsiniz diyor.

Tabii ki, içeriye doğru katlama yaklaşımının, cihaz tamamen kapalıyken bir boşluk yarattığını, ancak bunun teknoloji sınırlamaları nedeniyle olduğunu itiraf ediyor. Uzun vadede, Samsung, olaylara yaklaşmanın doğru bir yol olduğunu düşünüyor. Tüketiciler arasındaki iç araştırma bunu daha da doğruluyor.

Yakın tarihli bir raporda, Samsung’un bir tanesi Huawei Mate X gibi bir tam katlanabilir iki esnek cihaz üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. O cihazların nasıl bir tasarıma sahip olacağını bekleyip göreceğiz