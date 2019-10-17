Samsung Galaxy Fold Yükseltilmiş Modeli Tasarım Detayları!

Samsung, 2019 yılının ilk çeyreğinde, Galaxy Fold olarak adlandırılan ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Ekrandaki sorunlardan dolayı satışa çıkması birkaç kez ertelendi. Ama hala kayda değer bir cihaz olarak piyasada. Şimdi ise Samsung Galaxy Fold yükseltilmiş modeli üzerinde çalışıyor.

Bunun sebebi akıllı telefon endüstrisinin son on yılda gördüğü en ayırt edici form faktörlerinden biri. 29 Ağustos 2019’da Samsung, ikinci nesil Galaxy Fold‘un olduğu düşünülen yeni bir katlanabilir bir akıllı telefon için WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) tarafından patent aldı.

Orijinal cihazına benzer şekilde, patentte gösterilen cihaz da iki ekrana sahiptir. Bunlardan ilk ekran, küçük kat kapak üzerine monte edilirken, ikinci katlanabilir ekran cihaz açılmış durumdayken ortaya çıkar. Bu katlanabilir akıllı telefonun özel özelliği kamera sistemi.

Cihaz, içeride bulunan kamera sensörünün aynı zamanda selfie kamerası olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Dış ekranın üzerinde bulunan çerçeve, iç kameranın görmesine izin verecek bir oyuğa sahip. Ayrıca cihazın istenen işlevselliği elde etmesini sağlayan birkaç lens içeriyor. Yukarıda oklarla paylaşılan görüntü kamera çalışma prensibini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

Basit bir ifadeyle, Samsung yaklaşmakta olan katlanabilir telefonunun kamera sensörlerinin sayısını azaltmaya niyetli. Tabi böyle bir durumda ise işlevselliğin etkilememesine olanak sağlayan düşünceli bir tasarım oluşturmaya çalışıyor. Kısaca hatırlatalım – orijinal Galaxy Fold’da toplam 6 kamera sensörü bulunuyor ve bu sensörler oldukça pahalı olmasına neden oluyor.