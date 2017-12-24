Samsung ucuz Android akıllı telefonlarını yenilemeyi planlayarak yeni Samsung Galaxy J2 (2018) modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Tam olarak giriş seviyesi olan cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli olmamasına rağmen, Galaxy J2 (2018) hakkında bilmemiz gereken her şeyi zaten dedikodulardan biliyoruz.

Winfuture.de sitesindeki kullanıcılar sayesinde Samsung‘un bu ucuz cihazının Avrupa’da sadece 115 € karşılığında satın alınabileceğini öğrendik. Akıllı telefonun qHD (540 x 960 piksel) çözünürlüğe sahip 5 inçlik Super AMOLED ekranıyla birlikte gelmesi rağmen oldukça uygun bir fiyat olarak dikkatimizi çekiyor.

Ayrıca Samsung 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciyi, 1.5GB RAM ve 16GB genişletilebilir depolama alanı özellikleriyle birleştirmiş. Bunlara ek olarak Galaxy J2 (2018) çift SIM desteği ve LTE Cat.4 ile birlikte gelecekmiş.

Samsung Galaxy J2 (2018) modelinde yine de Android 7.1.1 Nougat seçilmiş. 8MP bir arka kamera ile 5MP çözünürlüklü selfie kamera bulunuyor. Son olarak bu ucuz akıllı telefon ortalama kullanımın birden fazla gününe devam etmenizi sağlayacak 2,600 mAh pil ile güçlendirilecek.