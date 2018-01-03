Samsung Galaxy J2 (2018), henüz resmi olarak duyurulmadı fakat telefonun çeşitli görüntüleri ile birlikte Samsung‘un sitesindeki aksesuar bölümünde bulunuyor. Sayfa açıkça telefon özelliklerine değil kılıflara odaklanıyor ancak önceki sızıntılardan gelen bilgilere sahibiz.

J2’nin 2018 versiyonu, en azından Siyah ve Altın renklerle gelecek.

Özellikler açısından, 5″ SuperAMOLED ekrana (540 x 960px) ve giriş seviyesinde bir Snapdragon 425 yongasetine (Android 7.1 Nougat çalıştırıyor) bakıyoruz. Bu cihazın fiyatının Rusya’da 138 $ / € 115 civarında olacağını unutmayın.

Kamera özellikleri de orta seviyede denebilir. Arka kamera 8MP, ön tarafta ise 5MP çözünürlükte bir kamera kullanılmış.

Düşük segment bir telefon olarak piyasaya sunulacağı için aslında yüksek donanım yapısına da ihtiyaç olacağını düşünmüyoruz. Sadece geçen yılki modelin yenilemesi olarak düşünebilirsiniz.