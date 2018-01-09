Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Samsung sessiz sedasız bir şekilde giriş seviyesi telefonu olan Samsung Galaxy J2 Pro (2018) modelini tanıttı. Hepimiz CES 2018′de açıklanan en yeni teknolojik ürünlere odaklanmış olmakla birlikte, fuarın dışında neler olduğunu da sizlere bildirmeliyiz.

Daha önce söylentilere konu olan Samsung Galaxy J2 Pro (2018), şirketin resmi web sitesinde görüldü. Bu da kullanıcılar için bütçeye uygun akıllı telefon almanın en iyi zamanı olduğu anlamına geliyor.

Galaxy J2 Pro (2018) 3 renk seçeneği sunuyor. Yaklaşık 145 dolar karşılığında satın alınabilir. Bu renkler Siyah, Mavi ve Altın. Bu hafta başlayarak gelişmekte olan piyasalarda tanıtılacak. Ancak daha sonra bu cihaz ilgi görürse globalleşebilir. Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Android 7.0 Nougat tarafından desteklenen giriş seviyesi bir akıllı telefon. QHD 540 x 960 piksel çözünürlüğe sahip 5 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. 1.5GB RAM ve 16GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilmiş 1.4GHz 4 çekirdekli bir işlemcisi bulunuyor.

Arkada iyi bir 8 megapiksel kamerası var. Ön tarafta da 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamera bulunuyor. Galaxy J2 Pro (2018) 2,600 mAh batarya ile güçlendirilmiş ve çift SIM ve LTE desteği sunuyor.

Galaxy J2 Pro (2018) özellikleri etkileyici olmaktan uzak olsa da, ödediğiniz fiyat için iyi özellikler sunuyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Samsung Galaxy J2 Pro 2018 vs Samsung Galaxy J2 Pro 2016 Karşılaştırma