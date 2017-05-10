Samsung Galaxy J3 2017, FCC Sertifikası Aldı

Karşılaştırma listelerinde daha önce görülen ve WFA’dan Wi-Fi sertifikası alan Samsung Galaxy J3 2017, şimdi ABD’deki Federal İletişim Komisyonu’nda (FCC) göründü. Hem tek hem de çift SIM çeşitleri sertifikalandırılmıştır.

Yeni bir kritere göre listeye göre, cihaz dört çekirdekli 1.4GHz işlemcili bir SoC tarafından destekleniyor ve 4,8 inçlik bir HD ekran bulunuyor. RAM, 2GB, dahili bellek ise 16GB. Yakışıklı akıllı telefon, 12 MP ana kamera ve 5 MP ön kameraya sahip. Ve son olarak Android 7.0 Nougat‘ı kutunda çalışır halde sunuyor. Diğer özellikleri ile ilgili daha fazla detay maalesef yok.