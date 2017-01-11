Samsung Galaxy J3 (2017) Wi-fi Onayını Aldı!

Samsung Galaxy J7‘nin 2017 yılının yenilenmesi, son günlerin en çok konuşulan konusu oldu desek yeridir. Ve son gelen sızıntı haberimizde cihazın resmi bir Wi-Fi sertifikası aldığını görüyoruz.

Ne yazık ki, belge telefonla ilgili yeni bilgiler vermiyor ancak yakın bir tarihin işareti olabilir. Neyse ki, yukarıda belirtilen sertifikalar ve yeni bir GFXBench sızıntısı, telefonun özellikleriyle ilgili bazı bilgiler sunuyor.

SM-J327 model numarasını taşıyan Samsung Galaxy J3 (2017), 5-inç 720p ekran, Snapdragon 430 yonga seti, 2GB RAM ve 16GB genişletilebilir depolama kapasitesine sahip. Çalıştırılacak Android versiyonu 6.0.1 Marshmallow gibi görünüyor. Sonrasında güncelleme ile 7.0 Nougat’ı alacaktır.

Kamera bölümünün yalnızca 5MP sabit odaklı ana sensör ve 2MP selfie’ye sahip olduğu söyleniyor. En son olarak, 2,600 mAh pil bulunduğunu söyleyebiliriz.