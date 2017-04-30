Samsung Galaxy J3 Prime Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Samsung akıllı telefon ailesi her geçen gün biraz daha genişlemeye başladı. Son dönemlerde daha çok üst seviye akıllı telefon modelleri gündeme geliyor olsa da genişleyen akıllı telefon ailesinde sadece üst segment akıllı telefonlarda bulunmuyor. Buna ek olarak markanın orta ve giriş seviyesine hitap eden birçok modelinin olduğunu da biliyoruz. Bu modeller arasında kendisini gösterecek serilerden biri olan Samsung Galaxy J3 Prime serisi de ilk akla gelenlerden biri.

Samsung Galaxy J3 Prime Tasarım İncelikleri

Hemen yeni ortaya çıkan telefonların tasarım inceliklerinden bahsederek işe başlayalım. Telefonların giriş ve orta segment arasında bir ürün olduğunu belirterek tasarım konusunda çok ciddi değişimler olmadığını söylemek gere. Standart Samsung akıllı telefon tasarımına oldukça benzer ola ön yüzde Galaxy S8 modeliyle terk edilen Home tuşu bulunuyor. Home tuşunun hemen yan kırımlarında sanal menü ve geri tuşları yer almakta.

Bunun dışında ön kısımda sadece biraz daha genişletilmiş olan ekranlar var. Arka kısma geçtiğimizde ise genel tasarımdan biraz daha farklı bir tasarım görüyoruz. Öncelikle tek arka kameraya sahip olmasıyla bilinen telefonun kamera kısmında tek çizgi şerit tasarımı benimsenmiş durumda.Kameranın hemen yan kısmında yer alan flaş detayı da tasarımın son özelliklerinden. Tasarım konusunda teknik bilgi vermek gerekirse sadece siyah renk ile gelecek olan Samsung Galaxy J3 Prime akıllı telefonlarının 139.7 mm X 69.8 mm X 8.8 mm ölçüleri ve 147.9 Gram ağrılığı bulunuyor.

Samsung Galaxy J3 Prime Ekran Teknolojileri

Yeni Telefonun en çok konuşulacak olan kısımlarından birisi ekran kısmı olacak. Çok farklı bir teknoloji barındırmıyor olsa da Samsung Galaxy J3 Prime modelinde ekran gövde oranı biraz daha geniş tutulmuş durunda. 5.0 inç ekranın kullanıldığı telefonun ekran teknolojisi Super AMOLED. Samsung akıllı telefonlarla özdeşleşmeye başlayan ekran teknolojisi bu seride de kendisini gösteriyor.

Samsung Galaxy J3 Prime çözünürlük değeri olarak ise çok sık kullanılan giriş ve orta seviyelerde gördüğümüz 720p çözünürlük değeri kullanılmış. Samsung Galaxy J3 Prime ekran boyutunun 5.0 inç olması sayesinde 720p çözünürlük değeri de yeterli bir değer olarak sınıflandırılmış. Toplamda 294 PPI değerinde piksel yoğunluğu bulunan telefonun AMOLED ekran özelliği de düşünülecek olursa genel performans oldukça başarılı yorumunu yapabiliriz.

Samsung Galaxy J3 Prime Teknik Sistem Detayları

Samsung Galaxy J3 Prime serisi giriş ile orta seviye arasında bir seri. Hatta bu serinin daha çok giriş segmentine hitap ettiği düşünülebilir. Haliyle Samsung Galaxy J3 Prime telefonunun sistem özelliklerinde de bu detayları net bir şekilde görüyorsunuz. Telefonun içerisinde Samsung’un kendi işlemcisi olan Exynos 7 Quad 7570 işlemci modeli bulunuyor. Bu işlemci modeli daha önce markanın yine J serilerinde yer verdiği 4 çekirdekli bir işlemci.

1.4 GHz hızında çalışan işlemci genel kullanım için oldukça yeterli değerlere sahip. İşlemcilerinin dışında beraberinde Mali-T720 MPS2 grafik birimlerini de getiren akıllı telefon 64 bit ARMv8 mimarisini kullanıyor. Samsung Galaxy J3 Prime serisi için teknik detaylar konusunda bu veriler yeterli değil.

Ek olarak Samsung Galaxy J3 Prime modelinin sadece 1.5 GB RAM bellek kullanması ve RAM bellek teknolojisinin de LPDDR3 teknolojisi olması yine giriş seviye bir ürün olduğunun kanıtı olarak değerlendirilmeli. Bu değerlerle beraber sunulan depolama birimiyse tabi ki oldukça düşük ve 16 GB giriş seviyesinde. Yükseltilebilir hafıza ise 256 GB boyutunda.

Samsung Galaxy J3 Prime Kamera Teknolojileri

Giriş seviyesine denk gelen bir model olması telefonların kameralarını da etkilemiş gibi gözüküyor. Modelin arka kamerasından başlamak gerekirse arka kamera kısmında konum etiketleme özelliklerine sahip olan 5 MP kamera bulunuyor. 5 MP arka kamera değeri yeni seri akıllı telefonlar için neredeyse vasat sayılabilecek olan bir teknoloji.

Panorama modu, otomatik odaklama teknolojisi, zamanlayıcı gibi ekstra özellikler kameranın bu açığını biraz olsun kapatmakta. Samsung Galaxy J3 Prime akıllı telefonunun ön kamera kısmında ise diyafram açıklığı f1/9 olan 2 MP değerinde kameralar kullanılmış durumda. Hem ön kamerada hem de arka kamerada kullanılan genel teknolojiler bu şekilde. Aslında giriş seviyesi için bu değerler standart değerler. Telefonun fiyatı da buna göre değişiklik gösteriyor elbette.

Samsung Galaxy J3 Prime Pil ve İşletim Sistemi

Android Nougat işletim sistemiyle gelen akıllı telefonun sonradan işletim sistemi güncellemesi alması beklenmiyor. Mevcut sürümün ise bir iki güncelleme alacağı açıklanmış durumda. İşletim sisteminden sonra batarya kısmına gelecek olursak 2600 mAh değerinde 20 saat konuşma süresi sunan bataryaların bulunduğunu görüyoruz. Bu alanda en iyi gelişme bataryaların değiştirilebilir özellikli olması.

Samsung Galaxy J3 Prime Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Samsung’un belli bölgeler için satışa sunduğu telefonun fiyatı net değil fakat çok yüksek bir fiyat beklentisi yok. Benzer Samsung Galaxy J3 serilerinin 700 TL bandında satılması bu modelinde bu seviyelerde satılacağını gösteriyor.