Samsung Galaxy J3 Pro akıllı telefonu bu hafta BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Bu akıllı telefonu almayı düşünenler için kısaca inceledik ve alınır mı alınmaz mı deneyimlerimizi aktardık.

Galaxy J3 Pro‘nun BİM‘deki satış fiyatı 1.099 TL. Telefonun fiyatının yüksek ya da indirimli olduğuna geçmeden önce hızlıca teknik özelliklerine göz atalım.

Galaxy J3 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

Ekran Çözünürlüğü: 720×1280 (HD)

Piksel Yoğunluğu: 294 PPI

Batarya Kapasitesi: 2400 mAh

Ana İşlemci: Qualcomm Snapdragon 410, 1.4 Ghz 4 Çekirdekli İşlemci

Ram: 2 GB

Dahili Hafıza: 16 Gb

Ön Kamera Çözünürlüğü: 5 MP

Arka Kamera Çözünürlüğü: 13 MP

Video Kayıt: Full HD

3G Var

4G/4.5G Var

NFC: Var

MicroSD Kart Desteği Var

AnTuTu Puanı (v6): 26.300

Çıkış Tarihi: 30 Haziran 2016

Genel özellikler yukarıdaki gibidir. Detaylı teknik özelliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Gelelim Galaxy J3 Pro alınır mı sorusuna. Bu soruyu cevaplamakta çok zorlanmayacağız. Bu özellikler eğer ki size yeterli geliyorsa fiyatı gayet makul. Fakat bu fiyata trendyol, hepsiburada gibi sitelerden de alabilirsiniz. Yani BİM’in fiyatı şuan ki en iyi fiyat değil malesef.