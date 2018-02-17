Samsung için dikkatler yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S9 modeline çevrilmiş durumda. Zaten yeni akıllı telefonların tanıtımları için çok kısa bir süre kalmış durumda. 25 Şubat tarihinde tanıtımı yapılacak ve yeni amiral gemisi akıllı telefonları ortaya çıkacak. Fakat Samsung’un tek sürprizi bu olmayacak. Bunun dışında bazı yeni serilerinde gelmek üzere olduğu belirtiliyor. Bu noktada gelecek olan yeni akıllı telefon modelinin ise Samsung Galaxy J4 (2018) akıllı telefonları olacağından söz ediliyor. Performans testleri de ortaya çıkan akıllı telefonlarının ortaya çıkan detaylarına bakalım.

Samsung Galaxy J4 (2018) Nasıl Bir Telefon Serisi Olacak?

Performans testlerine göre Samsung Galaxy J4 (2018) akıllı telefonlarının içerisinde Exynos 7570 işlemcileri yer alacak. Yeni bir işlemci serisi olmayan 7570 serisi, ilk olarak 2016 yılında kullanılmamış bir işlemci serisi. Yeni işlemcilerin kullanılmamış olması ilginç. Yine de 14 nm üretim sürecinin bir ürünü olan ve 1.43 GHz hıza sahip olan işlemcilerin Samsung Galaxy J4 (2018) modeli için yeterli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Testlerinin Android Oreo işletim sistemiyle beraber yapıldığı da görülen akıllı telefonların, RAM bellek miktarının da 2 GB olması dikkat çekiyor. Daha çok giriş seviyesine hitap ettiğimiz bir modelden söz ediyoruz. İşlemci ve RAM bellek modeli bu durumun en büyük kanıtları arasında. Bunun dışında telefonların ekran ve tasarım özellikleri konusunda ise bir detay yok. Bunlar için Samsung’un tanıtımlarını beklemek gerekiyor.

Fakat performans testleri net bir şekilde gösteriyor ki Samsung Galaxy J4 (2018) akıllı telefonları uygun fiyatlı modellerden biri olacak. Telefonun fiyatı konusunda açıklamalar geldiğinde bu konuda da bilgiler elde etmek mümkün olacak.

Fakat özelliklere baktığımız zaman dediğimiz gibi çok yüksek bir fiyat aralığı beklemiyoruz. Samsung bu model hakkında daha fazla açıklama yaptığında, açıklamalara göre haberimizi güncelleyeceğiz. Şu an da gündemin Galaxy S9 modeli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Muhtemelen amiral gemisi modelinin tanıtılmasından sonra bu model için daha fazla detay açıklaması gelecektir.