Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kendisini kanıtlayan Samsung, diğer seriler için de yavaş yavaş yeni modelleri öne çıkarmaya başladı. Orta segment serileri için çok önemli güncellemeler yapan marka, yavaş yavaş bu serilerde de tasarım ve sistem dönüşümlerini tamamlamaya başladı. Orta segment serileri bir yana, yavaş yavaş giriş seviyesi akıllı telefon modellerinde de değişiklikler öne çıkmaya başladı. Giriş seviyesi akıllı telefon modellerine dahil edilen Galaxy J2 Core modelinde de bu dönüşümü görmüştük. Android Go kullanan akıllı telefon hem uygun fiyatlı hem de Android Go desteğiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise Galaxy J4 Core modeli bu serinin devam serisi olarak duyuruldu.

Galaxy J4 Core Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefon modelleri için yapılan tanıtım sonrasında Android Go kullanan ikinci modeli de görmüş olduk. Yeni akıllı telefonların özelliklerinden söz edeceği ancak önce bu modelin tasarımına bakalım. Tasarım kısmında da bir dönüşüm söz konusu.

Eski tip Samsung tasarımından daha farklı bir yüz sunulmuş durumda. Bu modelde arka kısımda tam olarak ortalanmış tek bir arka kamera kullanılmış durumda. Kare şeklinde tek bir arka kamera kullanan akıllı telefon, kameranın hemen yanında flaş ışığıyla beraber geliyor. Arka kapak kısmında başka bir detay söz konusu değil. Sadece hemen her modelde olduğu gibi ortalanmış Samsung logosu görülüyor.

Ekran kısmında ise daha geniş bir panel sunulduğunu görülüyor. Çerçeveler eski tasarıma göre biraz daha ince. Buna karşın sonsuz ekran modellerinde olduğu gibi bir tasarım söz konusu değil. Üst kısımda ve alt kısımda yine çerçeve alanları bulunuyor. Sonsuz ekran teknolojisinde olduğu kadar geniş bir ekran yok.

Telefonun ölçüleri ise 160.6 mm X 76.1 mm X 7.9 mm olarak açıklandı. 177 gram ağırlığı bulunan akıllı telefonun, renk seçenekleri kısmında ise 3 farklı seçenek sunduğu görülüyor. Siyah, Mavi, Altın renkleriyle karşımıza çıkan yeni akıllı telefonun tasarım detayları bu şekilde.

Galaxy J4 Core Ekranları

Yeni modelin ekranları da giriş seviyesi akıllı telefonlarda bulunan ekran sistemlerine oldukça yakın. Galaxy J4 Core ekran boyutu 6 inç olarak açıklandı. 6 inçlik ekranın teknolojisi ise TFT LCD olarak açıklandı. Diğer modellerde kullanılan Super AMOLED yerine TFT LCD tercih edilmesi de yine önemli detaylar arasında. Ekranların çözünürlük değeri kısmında ise 720 X 1280 piksel değeri sunuluyor.

Bu değerle beraber piksel yoğunluk değeri ise 245 PPi değerine çıkarılmış. Genel olarak görüntü kalitesinin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Multi Touch ekran teknolojisi ve %81.2 ekran gövde oranı ise dikkat çeken diğer detaylar arasında. Renk sayısı da yine 16 milyon olarak açıklandı.

Galaxy J4 Core Teknik Özellikler

Yeni akıllı telefonlar için baştan beridir giriş seviyesi ifadesini kullanıyoruz. Giriş seviyesi akıllı telefon özelliklerinde ilk dikkat çeken kısım ise işlemciler. İsmi net olarak açıklanmayan Galaxy J4 Core işlemcilerinin Snapdragon 430 serisi olduğu söyleniyor. Fakat net açıklamalar yok.

Buna karşın işlemcilerin hız değerleri de belli. 4 çekirdekli işlemcide 1.4 GHz ARM Cortex A53 çekirdeklerine yer veriliyor. İşlemcilerin beraberinde gelen RAM bellek miktarı ise 1 GB olarak açıklandı.

16 GB dahili depolama alanı ve hafıza kartı desteği de açıklanan detaylar arasında. Teknik özellikler kısmında söyleyebileceğimiz son detay ise 3300 mAh değerinde piller. Değiştirilebilir bataryası bulunmayan modelin hızlı şarj gibi bir desteği de yok.

Galaxy J4 Core Kamera Özellikleri

Giriş seviyesi akıllı telefon özellikleriyle beraber kamera kısmında da giriş seviyesi değerlerini görüyoruz. Galaxy J4 Core içerisinde 8 MP değerinde bir ana arka kamera var. Tek arka kamera kullanan telefon, f/2.2 diyafram açıklık değeri sunuyor ve otomatik odaklama desteği var.

Full HD çözünürlük değerinde çekim yapabilen akıllı telefonların 30 fps değeri sunduğunu da ekleyelim. Galaxy J4 Core akıllı telefonların ön kamerası kısmında ise 5 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklığında bir kamera var. Her iki kamerada da optik görüntü sabitleme özelliği yok.

İşletim sistemi kısmında ise Android 8.1 sunuluyor. Oreo Go Edition destekli olan Galaxy J4 Core, bundan sonraki güncellemeleri de alacak. Bluetooth 4.2 destekli olan telefonun tüm bu özelliklerle beraber 150 Euro gibi bir fiyatı olması bekleniyor. Fiyat kesin değil.