Samsung, J serisine iki yeni akıllı telefon ekledi. Galaxy J4 ve Galaxy J6 modellerinde AMOLED ekranları, selfie kameraları ve uygun fiyat etiketlerine odaklanılmış.

Samsung, J serisi ile uygun fiyatlı telefon arayan müşterilere odaklandı. Hem parmak izi tarayıcısı, çift kamera ve AI yetenekleri gibi benzeri son teknoloji gelişmeleri telefonunda isteyen hem de bütçesi düşük olan kullanıcılar hedefleniyor. Samsung şu ana kadar J serisi ile gayet yeterli sayıda müşteri kazanmış gibi görünse de şirket tarafından resmi satış rakamları henüz açıklanmadı.

Bugün J serisinden aynı anda 3 farklı model çıkaran Samsung yalnızca amiral gemilerine odaklanmadığını bizlere göstermiş oldu. Bu yazıda bulunmayan ancak bugün tanıtılmış diğer modelin haberini ise hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Bakalım bu yazımızda ele alacağımız iki modelin özellikleri nasıl? Gelin inceleyelim.

Samsung Galaxy J6 bir Infinity ekrana sahip olup bu ekran 5,6 inç 18,5:9 en/boy oranında AMOLED olarak bu serinin ekran özellikleri böylesine iyi olan tek üyesi. Çözünürlük HD + (720×1440) ancak yan çerçeveler oldukça ince görünüyorlar.

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6 modelinde kapağın içerisinde 1,6GHz Mali-T830 MP1 GPU ve 3GB RAM ile çalışan sekizli Cortex-A53 Exynos 7870 yonga seti bulunuyor. 32 GB dahili depolama microSD kart yuvası sayesinde de genişletilebilir.

Arkada f / 1.9 lensli ve OIS desteği olmayan tek bir 13MP kamera bulacaksınız. Öne bakan kamera ise 8MP sabit ve aynı zamanda f / 1.9 diyaframa sahip olarak üç farklı parlaklık seviyesini bünyesinde barındıran bir LED flaş ile geliyor. Selfie hayranları kesinlikle bu telefonu beğeneceklerdir.

Galaxy J6, Android 8.0 Oreo tarafından Samsung Experience arayüzü ile kutudan çıkıyor. Pil 3000 mAh değerinde ve parmak izi sensörü arkaya monte edilmiş olarak görünüyor.

Samsung Galaxy J4 modelinin 5.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olması eski ama beğenilen 16:9 en/boy oranı ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğü desteklemesini zorunlu kılıyor. Exynos 7570‘in dört çekirdekli işlemcisinin 1.4 GHz hızında işlem görmesine olanak tanıyan telefon Mali-T720 MP1 grafik işlemcisini kullanıyor. Bellek yapılandırması ise hızlı yüklemeler için microSD kart yuvası desteği ile birlikte 2GB RAM + 16GB depolama alanı olarak karşımıza çıkıyor. Birincil kamera Galaxy J6’daki ile birebir aynıdır. Ön kamera olarak ise 5MP sensör kullanılır ancak ayarlanabilir LED flaş özelliğine bu model de sahiptir.

Yine Galaxy J6 modeli gibi Android 8.0 Oreo ile çalışan Galaxy J4 modelinin pil kapasitesi enteresan bir şekilde 3000mAh olarak korunmuştur.

Fiyatlandırmada ise 4GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan Galaxy J6 modeli 240 $ seviyesinde yer alırken, 3 / 32GB varyantı 205 $ seviyesindedir. Galaxy J4‘ün fiyatı hakkında henüz doğrulanmış bir bilgi yok.