Samsung Galaxy J5 (2015), Android 7.0 Nougat güncellemesini alabilir

Samsung, akıllı telefonlarının birçoğu Android 7.0 Nougat‘a güncellemeyle ilgili büyük planlar yapıyor. Güney Koreli şirket, Galaxy S7, Galaxy S6, Galaxy Note 5 ve Galaxy Tab S2‘nin de bulunduğu pek çok üst seviye akıllı telefonun güncellemesini zaten yaptı.

Bununla birlikte, yıl sonuna kadar bu güncellemeyi alacak birçok Samsung akıllı telefon var. Samsung Türkiye, Şubat ayında tüm Galaxy A 2016 serisinin bu yıl bir noktada Android 7.0 Nougat‘a güncelleneceğini doğruladı.

Samsung Türkiye tarafından yayınlanan ilk listede birçok üst düzey ve orta sınıf akıllı telefon bulunmaktaydı ancak bir tanesi nedense atlandı, Galaxy J5 (2015).

Listenin yenilenmesi ve daha kısa sürmesi yerine, Samsung Galaxy J5’i (2015) güncelleme alacak cihazlara ekledi.

Tek dezavantajı, Galaxy J5’in (2015), Android 7.0 Nougat güncellemesini çok erken almayacağı. Samsung Türkiye, Android 7.0 Nougat‘ın kasım ayı başlarında ulaşacağını iddia ediyor. Her iki durumda da, Samsung’un bir orta sınıf telefon serisine bir değişiklik için odaklandığını bilmek ferahlatıcı.