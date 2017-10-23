Samsung Galaxy J5 (2016) Android 7.1.1’e Kavuşuyor

Samsung, beklendiği gibi Polonya ve muhtemelen Avrupa’daki Galaxy J5‘e (2016) Android 7.1.1 güncellemesi yayınlıyor.

Android, 7.1.1‘in kendine özgü özelliklerine ek olarak Experience 8.5 gibi yeni bazı özellikleri dahil etti ve Galaxy J5’i (2016) Galaxy Note 8’in yazılım işlevleri seviyelerine getirdi (tabii ki donanıma özgü özellikler eksik).

Experience 8.5, Galaxy S8’de ilk kez sunulan Android 7.0 üzerine kurulmuş Experience 8.1’den çok daha hızlı.

Samsung Galaxy J5’e (2016) sahipseniz ve bir güncelleme için bir bilgi almadıysanız, Ayarlar -> Cihaz Hakkında -> Güncellemeleri Elle İndir seçeneğini kullanarak elle kontrol edebilirsiniz.