Samsung, Android güncellemeleri konusunda bu sene biraz yavaş kaldı. Android Oreo işletim sistemi güncellemeleri amiral gemisi akıllı telefonları için kısa sürede yayınlandı ancak diğer modeller ve orta segment seriler için aynı hız gösterilemedi. Bu durum Samsung’un belli başlı eleştiriler almasına neden oldu. Fakat Samsung bu durumu değiştirmek adına önemli hazırlıklar peşinde. Çok kısa bir süre önce markanın eski modeller için ve orta segment modeller içinde Android Oreo güncellemeleri yayınlayacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Samsung Galaxy J5 (2017) modeli için müjdeli bir haber geldi.

Samsung Galaxy J5 (2017) Güncelleme Alacak

Güncelleme konusunda daha önce bir belgenin ortaya çıktığından söz etmiştik. Yeni modellerin değil de orta segment ve iki nesil öncesinin modelleri içi güncellemeler geleceğini gösteren belgelerden sonra, şimdi ise Samsung Galaxy J5 (2017) modelinin WİFİ sertifikasında ortaya çıktığı görülüyor. Samsung tarafından alındığı belirtilen yeni WİFİ sertifikasında, bazı modeller için güncellemeler geleceği görülüyor.

Yeni güncellemenin WİFİ sertifikasıyla onaylanmış olması, Samsung Galaxy J5 (2017) model kullanıcıları için oldukça sevindirici bir haber. Öyle ki bu belge Samsung Galaxy J5 (2017) serisi akıllı telefonların güncelleme alacağının en büyük kanıtları arasında geliyor. Samsung’un bu konuda resmi açıklaması ise henüz gelmiş değil.

Resmi açıklamanın gelmemiş olması, yeni model için güncellemenin ne zaman geleceğinin bir soru işareti olarak kalmasına neden oluyor. Zaten sertifika içerisinde de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmış değil. Yani güncellemenin ne zaman geleceği konusunda şimdilik en ufak bir bilgi bile söz konusu değil. Güncellemenin diğer modellere de gelip gelmeyeceği konusunda ise net bir açıklama söz konusu değil.

Biraz daha eski bir seri olması nedeniyle Samsung Galaxy J5 (2017) modelinin güncellemesinin gecikmesi söz konusu olabilir. Ancak bu güncellemenin ne kadar gecikeceği konusunda da bilgilerimiz yok. Güncelleme geldiği zaman ya da güncellemenin geleceği tarih belli olduğu zaman daha detaylı bilgilendirmeler yapacağız. Şimdilik detaylar bu kadar ile sınırlı.